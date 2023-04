Sofia - La sorpresa pasquale delle baby ritmiche azzurre: Manfredi e squadra a medaglia 09 Aprile 2023

Da Antalya dove stanno per cominciare gli Europei di Artistica fino in Bulgaria per il Torneo Internazionale “Sofia Cup”, la ginnastica festeggia la Pasqua in pedana. E le sorprese più bella nell’uovo della ritmica sono le medaglie di specialità della giovane Lara Manfredi, l’ultima scoperta di Julieta Cantaluppi. La ginnasta di Fabriano ha ottenuto la piazza d’onore alla palla, con il personale di 29.100, alle spalle della cipriota Vera Tugolukova, leader con 30.150, e il terzo gradino del podio al nastro con 27.700, dietro alla padrona di casa Nikol Todorova, oro con 28.450, e della Tugolukova, argento a quota 28.350. La Manfredi, classe 2009, ha centrato quattro final eight, ottenendo anche la sesta piazza al cerchio con 28.050 e alle clavette con 27.100. Nella competizione bulgara, dove erano presenti i migliori profili del futuro, la quattordicenne di Borgo Val di Taro ha collezionato anche il settimo posto nel completo con il punteggio complessivo di 112.850. Ventunesima con 102.150 l’altra azzurrina dell’AS Udinese, Isabel Rocco, seguita da Magda Pigano. L’all around se lo aggiudica la Todorova con 119.700, seguita dalla polacca liliana Lewinska con 118.350 e dall’altra bulgara Elvira Krasnobaeva, bronzo con 117.700. Soddisfazione anche nei gruppi. Virginia Cuttini (Eurogymnica Torino), Gaia F. D’Antona e Cristina Ventura (Gymnasium Gravina), Elisa Dobrovolska (Armonia d’Abruzzo), Caterina Maltoni (Cervia Ginnastica) e Bianca Vignozzi (Etruria Prato) si piazzano in seconda posizione nel concorso generale con 57.100 (28.150 – 28.950), precedute soltanto dalla compagine locale, la Bulgaria, in testa con 58.850. Terzo posto su quindici rappresentative federali per Israele con 54.850. Nelle sfide per attrezzo l’Italbaby di Germana Germani e Chiara Ianni non riescono a salire sul podio. Con le 5 funi chiudono al quarto posto con 24.750, alle spalle di Bulgaria (27.950), Israele (27.450) e Kazakhstan (26.500), mentre alle 5 palle non vanno oltre la quinta piazza con 26.750, in una gara molto combattuta vinta questa volta dalle israeliane con 29.450, davanti a Kazakhstan (27.800) e Bulgaria (27.550). Il legno per un decimo di punto è dell’Ucraina, che raccoglie però tanti applausi, a pochi giorni dalla scomparsa di Albina Deriugina, con il suo 27.550. Il gruppo FGI guidato dal bronzo olimpico a squadre di Londra 2012, Marta Pagnini, impegnata in giuria, torna in Italia con tre piazzamenti di valore e un mucchio di esperienza in vista dei prossimi Europei di categoria a Baku, in Azerbaijan e dei Mondiali juniores di Cluj Napoca a luglio.

Classifiche:

ALL AROUND INDIVIDUALE

FINALI DI SPECIALITÀ INDIVIDUALI

ALL AROUND SQUADRE

FINALI DI SPECIALITÀ SQUADRE