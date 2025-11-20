Reggio Emilia - Giorgia Rossi presenta il Freddy Grand Prix 2025 su SportFaceTv. Sabato 22 in diretta dalle 16.30! 20 Novembre 2025

La collaborazione con SportFaceTV, Ott di riferimento della ginnastica e sempre più il canale leader nel racconto televisivo degli sport olimpici e non solo, porta in dote un volto noto del mondo del calcio per condurre il Freddy Grand Prix 2025, in programma sabato 22 al Pala Bigi di Reggio Emilia. La giornalista Giorgia Rossi, infatti, aprirà la diretta alle 16.30, mezz’ora prima dell’inizio dell’evento con un parterre di ospiti incredibili. "E’ un grande onore per me – ha detto la celebre conduttrice – presentare l'evento conclusivo della stagione della Federazione Ginnastica d’Italia. Ricordo i successi dell’artistica e della ritmica a Parigi 2024, ero lì a viverli insieme ai suoi protagonisti, ospiti dello studio di SportFace a Casa Italia, e sono convinta che la ginnastica in generale, con tutte le sue forme di espressione in pedana, sia portatrice sana dei valori più importanti che accomunano tutti gli sport. Avrò molti ospiti che mi affiancheranno in questa splendida avventura, personaggi storici, grandi campioni del presente e del passato, per uno show imperdibile che, sono sicura, allieterà il pomeriggio di tanti appassionati".

Per la FGI, che organizza da decenni questa manifestazione itinerante, giunta ormai alla sua 33ª edizione, la presenza di una professionista come Giorgia Rossi, abituata ai grandi appuntamenti sportivi mainstream rappresenta un modo nuovo di veicolare l’immagine delle nostre discipline, con un taglio giornalistico più moderno. “E’ ciò che stiamo provando a fare in tutti i campi – conferma il Presidente Andrea Facci – introducendo innovazione e adattando la comunicazione ad un linguaggio più popolare, così da intercettare anche il pubblico generalista, e rivolto alle nuove generazioni, che poi costituiscono la stragrande maggioranza dei nostri tesserati. Ringrazio Giorgia per la sua disponibilità e SportFace per l’impegno che ci sta mettendo nell’amplificare il nostro lavoro e nel far arrivare la ginnastica a tutti gli italiani”. Non perdetevi la diretta, dunque, basta registrarsi gratuitamente alla piattaforma (CLICCA QUI). Si parte alle 16.30 con lo Studio da Bordo Pedana. Vi aspettiamo!