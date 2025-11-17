Fermo - All'Appoggetti sembrava un Mondiale: Steven e De Pieri alzano la Gold marchigiana 17 Novembre 2025

Il meeting dei grandi attrezzi Gold della maschile alla Palestra “F. Appoggetti” di Fermo, nel week end appena passato, è stato una vera e propria apoteosi. Tantissimi atleti divisi nelle rispettive categorie, hanno dato vita ad una tre giorni di sport intenso e di buona tecnica, che ha messo in luce lo stato di salute del movimento dell’artistica italiana, proprio a ridosso dei Mondiali di categoria, in procinto di accendersi a Manila, nelle Filippine. Dopo aver celebrato la vittoria nel concorso generale Junior1, fascia d’età tra i 15 e i 16 anni, di Antonio Ghiglino (vai all’articolo) e quella nella Coppa Promesse - Allievi delle categorie A5 e A6 - di Andrea Bertasi (vai all’articolo) si sono disputati anche gli all around di Junior 2ª fascia, 17-18 anni, e Senior, sempre sotto l’attenta regia della Victoria, la società organizzatrice del presidente Marco Mercanti. Alle premiazioni hanno preso parte, oltre al massimo dirigente del club marchigiano, i giudici Paolo Laghezza e Carmine Luppino, il numero uno del Comitato FGI Marche Maila Morosin, in rappresentanza del presidente federale Andrea Facci, il delegato provinciale del Coni Renato Camilli, l’assessore allo sport di Fermo Alberto Maria Scarfini e Nicola Costa, responsabile delle squadre nazionali giovanili.

Nella sfida tra i grandi, il più grande è risultato Matteo Steven della Ginnastica Ferrara, che dopo aver vinto lo scudetto con la sua PGF corona il 2025 con il titolo individuale a quota 77.950. Staccato l’azzurrino Manuel Berettera dell’Artistica Brescia, secondo con il totale, sui sei attrezzi, di 76.400. Il bronzo tricolore finisce così al collo di un altro talento del nostro vivaio, Diego Vazzola della Pro Carate, protagonista di un ottimo 76.100. Più staccati, ai piedi del podio fermano, gli altri 64 iscritti – numeri da record di partecipazione!!! – il migliore dei quali è stato Gabriele Louis Lupo della Ginnastica Genzano, medaglia di legno ma leader degli inseguitori, con 73.650. Tra i più giovani della J2 spicca il nome di Annibale De Pieri, astro nascente dell’Ares che con 76.050 mette in fila Luca Leonel Manzaneda, l’idolo della Fermo 85, sulla piazza d’onore con 75.100, e Daniele Somaschini della Sampietrina, sul gradino basso per appena due decimi di ritardo dal secondo, a 74.900 punti complessivi. Rimane senza medaglia, ma carico d’orgoglio e soddisfazione Jacopo Sala, il giovanotto de La Costanza A. Massucchi di Mortara, che con il personale di 74.050 si lascia alle spalle altri 63 concorrenti (anche se non tutti impegnati nel giro completo).

Chi non lo era, infatti, puntava alle final eight di specialità per i cui esiti vi rimandiamo alle classifiche pubblicate in calce all’articolo. Ciò che rimane negli occhi, e nel cuore, sono i 192 ginnasti che nei rispettivi body di gara si sono alternati sul field of play di via Leti con la comune passione per la ginnastica, davanti ad un pubblico familiare e caloroso e ai propri allenatori, che hanno contribuito allo spettacolo, insieme a tutti gli ufficiali e i segretari di gara, allo staff della Victoria e ai volontari. Non sarà stato un mondiale, come a Giacarta o nelle Filippine, ma chi c’era sa che per andare ad un mondiale bisogna prima sporcarsi le mani di magnesia nelle gare del calendario federale. E in quella polvere, prima di alzare il braccio, a volte hai l’impressione di esserci già arrivato.

TUTTE LE CLASSIFICHE