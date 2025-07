Milano - La World Cup di Ginnastica Ritmica chiude il circuito FIG e lancia il Mondiale di Rio de Janeiro 14 Luglio 2025

Sarà uno spettacolo imperdibile all’Unipol Forum di Milano. Da venerdì 18 a domenica 20 luglio va in scena la 16ª World Cup di Ginnastica Ritmica – la prima a Pesaro nel 2009 - con le Farfalle della Squadra Nazionale e le individualiste azzurre protagoniste assolute in un palazzetto quasi sold out. La terza volta della coppa sotto la Madonnina rappresenta l’atto conclusivo del circuito internazionale FIG 2025 - dopo le tappe di Sofia (Bulgaria), Baku (Azerbaijan) e Tashkent (Uzbekistan) – e uno degli ultimi test fondamentali – seguito dalla Challenge a Cluj Napoca, in Romania - prima di volare a Rio de Janeiro per il Campionato Mondiale dei piccoli attrezzi, in programma in Brasile dal 20 al 24 agosto.

A difendere i nostri colori ci sarà il gruppo d’insieme formato dalle atlete dell’Aeronautica Militare Laura PARIS e Giulia SEGATORI, da Chiara BADII e Sofia SICIGNANO della Raffaello Motto, dall’esordiente Lorjen D’AMBROGIO della Ginnastica Opera che prenderà il posto dell’infortunata Alexandra Naclerio, e da Laura Golfarelli dell’Eurogymnica, che dopo lo stop a Baku riprende posizione nel sestetto delle titolari, dal quale esce, momentaneamente l’aviere Serena Ottaviani. Al fianco della squadra la responsabile tecnica Mariela Pashalieva e l’allenatrice Valeria Carnali.

In pedana anche le individualiste della Nazionale FGI, le due agenti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Sofia RAFFAELI e Tara DRAGAS, che saranno accompagnate dalle tecniche Spela Mohar e Bilyana Dyakova. A completare la delegazione, guidata dal consigliere federale Oreste De Faveri, anche le ufficiali di gara Emanuela Agnolucci ed Elena Aliprandi, l’assistente TD/FIG Alexia Agnani, l’assistente al corpo giudicante Stefania Turbessi, i segretari di gara Andrea Costarelli e Monica Morosini, il direttore di gara Fabio Gaggioli, i fisioterapisti Alessio Sauchelli e Michele Ragni. Tutti gli allenamenti delle delegazioni, inoltre, saranno ospitati dallo Sporting Milano 3.

Sarà una sfida di altissimo livello. Nella gara individuale, tra le 74 iscritte, brilla la stella della campionessa olimpica, la tedesca Darja Varfolomeev; ci saranno le bulgare Stiliana Nikolova ed Eva Brezalieva, nonché il giovane astro nascente ucraino Taisiia Onofriichuk. Diciassette le squadre iscritte alla competizione, occhi puntati su Cina, Brasile – prossimo paese ospitante della rassegna iridata – Israele, Ucraina, ma non soltanto. A Milano, senza Bulgaria e Spagna, ci sarà quasi tutto il meglio della Ritmica mondiale.

Grazie all’impegno del Comitato Organizzatore presieduto da Paola Porfiri, con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani, il patronato della Regione Lombardia e il patrocinio del Coni e del Comune di Milano, il meeting meneghino si preannuncia bollente. Il programma partirà venerdì 18 luglio, con le qualificazioni individuali a cerchio e palla (dalle 10:00 alle 18:00) e il primo esercizio dei gruppi con i 5 nastri (dalle 19.30 alle 21.00). La giornata di sabato 19 vedrà impegnate le individualiste con clavette e nastro (dalle 10:00 alle 18:50) e i team nel misto (3 pale e 2 cerchi dalle 20:00 alle 21:35), e si concluderà con i podi dei rispettivi completi nonché dell’intero circuito 2025. Domenica 20 luglio andranno in scena tutte le finali di specialità con i relativi titoli di tappa e stagionali. Tutti

Per tutte le informazioni, inclusa la biglietteria per gli ultimi tagliandi disponibili il sito di riferimento è rgworldcup-milano.it. Chi non riuscirà ad essere presente nell’impianto di Assago potrà comunque seguire la due giorni di qualifiche con l’all around su SportFace Tv. Le sei final eight per attrezzo della domenica, invece, saranno trasmesse in diretta televisiva su La7 – e in multicast su La7.it - a partire dalle 14:00, con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Marta Pagnini, bronzo olimpico a Londra 2012.

CIRCOLARE DI CONVOCAZIONE

ELENCO NOMINATIVO INDIVIDUALISTE

ELENCO NOMINATIVO SQUADRE

SORTEGGIO

ORDINI DI LAVORO