Burgas - Non solo la World Cup di Milano, la Ritmica protagonista al torneo internazionale Julieta Shishmanova 11 Luglio 2025

In contemporanea con la World Cup di Ginnastica Ritmica a Milano, che illuminerà l’Unipol Forum dal 18 al 20 luglio, le individualiste dei piccoli attrezzi saranno protagoniste del prestigioso torneo internazionale dedicato a Julieta Shishmanova, in programma a Burgas, in Bulgaria, dal 17 al 19 luglio.

Il Direttore Tecnico Nazionale ad interim della sezione, il presidente Andrea Facci ha convocato per l’incontro bulgaro due giovani ginnaste che stanno raccogliendo soddisfazioni e successi. Si tratta di Enrica Paolini dell’Armonia d’Abruzzo, tre medaglie di bronzo agli ultimi Campionati Italiani Assoluti, e Anna Piergentili della Ginnastica Fabriano, bronzo a cerchio e palla a Folgaria. Al fianco delle individualiste ci saranno le tecniche Tiziana Colognese e Magda Pigano.

CIRCOLARE DI CONVOCAZIONE