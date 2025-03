Fabriano - Il Presidente Facci incontra il Ministro Abodi per il Pala Cesari 11 Marzo 2025

Sono trascorsi appena cinque giorni lavorativi dal suo insediamento e il nuovo presidente ha già preso in carico uno dei punti più importanti del suo programma, quello dell’impiantistica. Ieri Andrea Facci era a Fabriano, al Pala Cesari, per l’esattezza, sede di allenamento della terza migliore individualista al Mondo di ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli, e di tanti altri profili d’interesse nazionale, oltre che della società capace di assicurarsi, negli ultimi otto anni, altrettanti scudetti. Risultati ottenuti malgrado un impianto non all’altezza sul quale la precedente gestione federale aveva sviluppato alcuni progetti, senza riuscire però a trovare l’impulso decisivo.

Nel pomeriggio il numero uno della ginnastica ha incontrato, sul posto, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, al fine di riprendere il discorso già avviato – e in tal senso era una garanzia la presenza dell’Ing. Franco Mantero, a capo della Commissione Impianti FGI – ma, soprattutto, per trovare la soluzione più percorribile e la relativa copertura economica. Due, infatti, le ipotesi sul tavolo: una palestra nuova da costruire in sinergia tra Governo, amministrazioni locali e Federazione, per dare alle ginnaste una casa più accogliente, oppure la ristrutturazione del palazzetto esistente.

A fare gli onori, ovviamente, c’era Maila Morosin che, nella duplice veste di Direttore Sportivo della Ginnastica Fabriano e di Presidente del Comitato FGI Marche, ha accolto le autorità intervenute, tra cui il Sindaco Daniela Ghergo, il Presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Assessore allo Sport Chiara Biondi, il Presidente del CONI marchigiano Fabio Luna, quello della Consulta dello Sport fabrianese, Roberta Mancini, oltre al Dirigente dell’Ufficio Tecnico, l’Architetto Armando Natalini, e all’Assessore ai Lavori Pubblici, Lorenzo Vergnetta. Tra gli auditori anche il Vicepresidente della Janus Basket, Valerio Ciccarelli.

Preso atto dello stato dell’arte, consolidate le relazioni tra il ministro e il rinnovato management della Federazione Ginnastica d’Italia, le parti si sono prese qualche giorno di tempo per studiare tutte le carte. Per il presidente Facci si è trattato del primo sopralluogo e dovrà sicuramente tornare, intanto, vista la presenza del Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, il massimo dirigente FGI ha avviato un discorso anche per l’ampliamento della Accademia federale di ginnastica artistica, presso la palestra Appoggetti di via Leti 47, a Fermo.

Il meeting tecnico si è concluso poi nelle splendide sale comunali in un clima di festa, insieme a Sofia Raffaeli, agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, e alle molte agoniste della Società Ginnastica Fabriano, una delle eccellenze che compongono il nostro Ente. Abodi, rimasto piacevolmente sorpreso da un ambiente sano, motivato e professionale, socialmente al centro della vita cittadina, ha ricevuto una targa speciale, simbolo della passione e dell’identità sportiva locale. Con il Presidente Facci si rivedrà molto presto.