Torino - Il tour formativo per dirigenti FGI arriva in Piemonte 23 Maggio 2023

Terza tappa del percorso formativo per dirigenti sportivi della Federazione Ginnastica d’Italia, questa volta a Collegno, Torino, alla presenza del Presidente del Comitato regionale FGI Piemonte e Valle d’Aosta Angelo Buzio. Relatore, come nelle due precedenti giornate a Bari e Catania Roberto Ghiretti di SG Plus, coadiuvato dal dottor Giuliano Sinibaldi. 35 i partecipanti che hanno dato vita al workshop e al dibattito di aggiornamento federale.