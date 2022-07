Rimini - Il Parkour salta sulla Ginnastica in Festa! Rizzi e Consolini difendono il titolo 03 Luglio 2022

Anche quest’anno i padiglioni della Fiera di Rimini, nella splendida cornice della costiera romagnola, hanno ospitato I Campionati Italiani Assoluti di Parkour. Inserito all’interno del programma della Ginnastica in Festa - che a sua volta è un gioiello prezioso del diadema turistico della regione Emilia-Romagna, il luogo d’incontro ideale tra sport, cultura e vacanze - il confronto tra i migliori traceurs italiani si è concluso in un tripudio di premiazioni ed entusiasmo, di fronte ad un folto pubblico tornato finalmente ad acclamare dal vivo i suoi paladini. Tra i senior “A” il talento veneto Davide Rizzi, seguito alla Roma ’70 da Roberto Carminucci e Marco Bisciaio, ha difeso e conservato il titolo del Free Style, precedendo Chialvo Bantle Lautaro (Dinamic Gym) e il bronzo di Montpellier Fausto Vicari (New Sport Sicilia), mentre l’avversario e compagno di nazionale, Andrea Consolini, allenato alla Brixia di Brescia da Andrea Pasinetti e Francesco Venturelli, si è tenuto la corona dello Speed, chiudendo davanti al duo della Dinamic Gym, Luca Demarchi e Nicholas Visintin . Tra le donne più grandi Veronika Sambo è la migliore sia al corpo libero, sia nella velocità. Ma sono stati tanti i campioni e i podi da applaudire, nelle varie categorie coinvolte, tra uomini e donne (si registra di quest’ultime un ulteriore incremento, come di tutta la Sezione). Oltra agli Assoluti è andata in scena anche la Coppa Italia, capace di coinvolgere tante società in una due giorni, contando anche le qualifiche, che scalderà il cuore dei presenti anche durante questa infuocata estate. In settimana Consolini, Venturelli e il DTN Carminuci voleranno ai World Games di Birmingham, negli Stati Uniti, per provare a scoprire l’America di una disciplina che è sempre più una splendida realtà sportiva ed agonistica, nella quale l’Italia spicca per preparazione e competitività. Aspettando i Mondiali di Tokyo!

Finale Individuale PK

Finale Coppa Italia Summer Edition