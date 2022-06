Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli protagoniste indiscusse oggi alla Fiera di Rimini. Esibizione dedicata all'Emilia Romagna 29 Giugno 2022

Affetto, entusiasmo, applausi, sorrisi, questi sono gli ingredienti che le Finali Nazionali Summer Edition hanno riservato a Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli – in forza rispettivamente all’Aeronautica Militare e al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro - all’arrivo al quartiere fieristico di Rimini.

Le atlete sono arrivate in tarda mattinata e hanno iniziato il riscaldamento presso il campo C1E, la stessa pedana dove poi dalle 13.45 alle 14.30 si sono esibite per la gioia di tutti i presenti.

Nel primo pomeriggio spazio ad autografi e selfie, poi sul palco centrale l’incontro con Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna che sostiene questa manifestazione. Con lui il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Gherardo Tecchi, il suo vice, il vicario Valter Peroni, il consigliere nazionale FGI Franco Musso, il presidente di SG Plus, Roberto Ghiretti, il presidente del comitato organizzatore della manifestazione, Marco Cadeddu, il rappresentante di IED (Italian Exhibition Group), Marco Borroni e il team manager della sezione Ginnastica per Tutti nonchè coordinatore dello staff FGI per l'evento, Fabio Gaggioli.

La Regione Emilia Romagna e la FGI stanno per iniziare un lungo viaggio che porterà lontano fino a un’importante manifestazione europea nel 2024.

Giammaria Manghi ha così commentato gli albori di questa sinergia: “Sono davvero felice oggi, non solo perché ho accanto a me il Presidente di una Federazione prestigiosa che tante soddisfazioni sa sempre regalarci, insieme a due atlete eccezionali di Ginnastica Ritmica, ma anche perché ho visto tantissimi giovani praticare sport, divertirsi, emozionarsi e ho sentito tanto affetto verso queste campionesse. E’ positiva questa ammirazione, è la parte bella dello sport. Le eccellenze di oggi incontrano il futuro, è un messaggio che alla Regione Emilia Romagna piace, il filo conduttore del valori sani per formare coloro che domani si assumeranno le responsabilità nel nostro Paese e lo sport è un veicolo fondamentale e indispensabile per trasferire questi messaggi. Mi complimento con il Presidente Tecchi per gli splendidi risultati ottenuti sino ad oggi, anche ai Giochi del Mediterraneo, in corso ad Orano in Algeria, ci stiamo togliendo grandi soddisfazioni con le Fate e con i ragazzi dell'artistica. Sono certo che i risultati continueranno a essere positivi, perché la FGI è una Federazione che lavora alla base ed è molto presente nel territorio, ingredienti fondamentali per dare continuità al lavoro e per raggiungere l’eccellenza. Continuate così, la Regione vi ammira e vi sostiene."

Il Presidente Gherardo Tecchi ha così commentato la giornata: “Arrivare in Fiera a Rimini mi dà ogni anno tanta gioia, quest’anno ancor di più perché finalmente dopo due anni di “silenzio” causa Covid è tornato anche il pubblico e il bellissimo rumore degli applausi e delle esclamazioni di stupore. Amo vedere tante persone insieme, giovani che gareggiano e genitori, amici, parenti che tifano per loro. Siamo orgogliosi del lavoro che stiamo facendo, i risultati ci danno ragione e ho accanto a me due eccellenze della ginnastica ritmica individuale e dai Giochi del Mediterraneo di Orano anche oggi sono arrivate altre medaglie pesanti. Il lavoro paga e noi continueremo in questa direzione con impegno, serietà e dedizione nonché sempre con la massima attenzione al territorio. La Regione Emilia Romagna ci è vicina da sempre confermando la bontà di questa condivisione di valori e obiettivi: nei prossimi mesi l’Emilia Romagna diventerà la casa di importanti eventi nazionali e internazionali e ne siamo orgogliosi ."

Dopo l’incontro sul palco le atlete sono tornate in pedana per una breve esibizione a due, dedicata alla Regione Emilia Romagna, per la gioia delle numerosissime fan che hanno potuto ammirarle una seconda volta.

Domani 30 giugno arriverà in Fiera a Rimini Thomas Grasso (Ginnastica Artistica Maschile), mentre venerdì protagonista sarà l’altra individualista di Ginnastica Ritmica Alexandra Agiurgiuculese che oltre a incontrare il pubblico, come le sue colleghe Raffaeli e Baldassarri oggi, si esibirà in pedana.

