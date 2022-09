Pesaro - Al via un'edizione storica. La World Cup abbraccia il mondo dei piccoli attrezzi 03 Giugno 2022

Trentadue nazioni, centoquaranta ginnaste e trecento componenti delle delegazioni. Sono alcuni dei numeri della World Cup di Ginnastica Ritmica 'Pesaro 2022' che ha preso il via questa mattina alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Per la tredicesima edizione della manifestazione, - annullata nel 2020 a causa delle restrizioni sanitarie imposte dall’emergenza Covid-19, mentre l’anno scorso si è svolta senza pubblico - l’Astronave pesarese torna a capienza piena (100%). La tappa italiana è quella che chiude il circuito della World Cup 2022 dopo gli appuntamenti di Atene (Grecia), Sofia (Bulgaria), Tashkent (Uzbekistan) e Baku (Azerbaigian). A difendere i colori azzurri le farfalle della squadra di Emanuela Maccarani – le aviere dell’Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean e Laura Paris – con le due individualiste, l’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Sofia Raffaeli e l’altro aviere del Gruppo Sportivo di Vigna di Valle Milena Baldassarri, entrambe allenate alla Ginnastica Fabriano da Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova. In pedana le nazioni più forti al mondo: dall’Italia alla Bulgaria, fino a Cina, Giappone, Azerbaijan e Ucraina. Proprio la tappa italiana è l’unica delle edizioni 2022 della World Cup cui prende parte la squadra ucraina a causa del conflitto in corso. “Pesaro investe sullo sport e lo sport investe su Pesaro – ha spiegato il sindaco Matteo Ricci e l'assessore alla Rapidità Mila Della Dora - Siamo sempre molto orgogliosi quando un grande evento sceglie la nostra città ed, in questo caso, la Coppa del Mondo di ritmica è diventata un appuntamento fisso della nostra programmazione, che quest’anno apre idealmente la stagione estiva. Una bella opportunità per tutto il territorio, per il settore del turismo e un bel lancio mediatico mondiale per l’estate da record di Pesaro”. Temperature record per una location turistica tra le più belle, eleganti e ricercate della penisola, che si sta preparando all’Estate nel week end lungo del 2 giugno. “Le Marche sono di nuovo sotto i riflettori – aggiunge l'assessore regionale allo Sport Giorgia Latini - e con loro anche le nostre campionesse. È una grande soddisfazione. Lo sport in questi ultimi tempi sta regalando tante gioie ai colori marchigiani. La ritmica è uno dei più fulgidi esempi: solo poche settimane fa le ginnaste di Fabriano si sono laureate campionesse d'Italia per la sesta volta consecutiva. Per le Marche è un grande orgoglio. E per l'ennesima volta la città di Pesaro saprà accogliere al meglio le atlete provenienti da ogni parte del mondo”. “Pesaro oltre ad essere la tappa conclusiva del circuito della World Cup 2022 è anche quella con il maggior numero di squadre e ginnaste partecipanti – spiega la Presidente del Col Turismo&Sport Paola Porfiri – Sarà un grande spettacolo che, grazie alle telecamere di La7 (in diretta domenica 5 giugno alle 14.00), verrà visto da tantissime persone in tutta Italia contribuendo a diffondere questo sport e a promuovere il nostro territorio. Quello tra Pesaro e la ginnastica ritmica è un legame profondo consolidato da tredici edizioni di World Cup ed anche da un Mondiale. Ringraziamo inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport per il sostegno alla realizzazione dell’evento”. “A detta di tutti gli osservatori la Vitrifrigo Arena è uno degli impianti sportivi più belli d'Italia: un eccezionale contenitore polifunzionale di eventi – conclude il presidente di Aspes spa Luca Pieri - Merito della qualità dell'impianto, delle capacità organizzative dello staff, della bellezza della città e dell'accoglienza che questo territorio da sempre riserva allo sport e a tutti gli eventi. Oltre all'indotto economico diretto dovuto alle migliaia di presenze generate dalla manifestazione la World Cup assicura anche uno straordinario spot promozionale per tutto il territorio. Insomma un risultato eccezionale ottenuto grazie anche ad uno strategico gioco di squadra con l’amministrazione comunale e quella regionale”.

Biglietti:

I biglietti per i tre giorni della manifestazione si possono comprare online al link https://www.clappit.com/biglietti-coppa-del-mondo-ginnastica-ritmica/showProductList.html oppure di persona presso gli uffici della Vitrifrigo Arena (Via Gagarin, tel. 0721.400272).

Info e accrediti media:

media@rgworldcup-pesaro.it

Informazioni e programma dell’evento: http://www.rgworldcup-pesaro.it/