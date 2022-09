Folgaria - Assoluti: Inizia il regno di Sofia Raffaeli. Badassarri e Maffeis sul podio del Trentino 28 Maggio 2022

L’agente del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Sofia Raffaeli si aggiudica la 52ª edizione del Campionato Italiano Assoluto di Ginnastica Ritmica. La diciottenne di Chiaravalle, cresciuta nella Ginnastica Fabriano alla corte di Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova, seconda nel 2021, vince l’All Around al PalaGhiaccio di Folgaria con il totale di 134.400 e quattro esecuzioni eccezionali, tutte oltre il muro del 30 (CE 34.700 - PA 33.600 – CL 34.400 – NA 31.700). Il vulcano delle Marche scalza così dal trono nazionale individuale la compagna Milena Baldassarri, tre volte assoluta nel 2018, 2020 e 2021. L’aviere dell’Aeronautica Militare chiude sulla piazza d’onore a quota 126.100, anche lei dopo quattro esercizi di livello mondiale (CE 30.000 – PA 31.950 – CL 32.250 – NA 31.900) e il miglior parziale al nastro. Terzo posto per Sofia Maffeis della Polisportiva Varese. La ventenne allenata da Irina Roudaia e dalla mamma Ludmila Sevastianova, dopo un 5° e un 4° posto nel completo delle ultime due edizioni trentine, sale finalmente sul terzo gradino del podio con il totale di 112.750 (CE 27.450 – PA 29.550 – CL 27.000 – NA 28.750), completando il percorso di maturazione iniziato lo scorso quadriennio. Quarta piazza per la vice campionessa uscente Alexandra Agiurgiuculese. L’altra rappresentante del Gruppo Sportivo di Vigna di Valle chiude a due decimi appena dal bronzo, con 112.550 (CE 29.350 – PA 27.650 – CL 24.700 – NA 30.850). Sia la Maffeis che l’Agiurgiuculese mancano l’accesso in due finali di specialità ciascuna, ma saranno presenti in altri due sestetti, Alex con il terzo punteggio di ammissione a cerchio e nastro. A seguire le altre otto splendide interpreti di questa competizione, che ha rivisto un pubblico caloroso ripopolare gli spalti dell’impianto montano: Giulia Dellafelice (Aurora Fano), Sofia Sicignano (Raffaello Motto), Alice Capozucco (Armonia d’Abruzzo), Martina Brambilla ed Eleonora Tagliabue (San Giorgio 79 Desio), Alessia Leone (Eurogymnica), Viola Sella (Milanese Forza e Coraggio) e Nicole Tammaro (Aurora Fano), hanno dato vita ad una due giorni straordinaria, basata sul nuovo codice e una formula che ricalcava i grandi appuntamenti internazionali. Sfida nella sfida quella tra le 2006, ossia le neo senior, che va alla Capozucco con il suo 109.800. Le premiazioni sono state effettuate dal Vicario FGI Valter Peroni, in rappresentanza del Presidente federale Gherardo Tecchi, dal neo Presidente dell’APT Alpe Cimbra Gianluca Gatti e dalla DTN dei piccoli attrezzi Emanuela Maccarani – in giuria superiore insieme a Manuela Agnolucci (tre volte consecutive assoluta con il body della CGM Arezzo, dal 1979 al 1981) e Stefania Turbessi, referente nazionale degli ufficiali di gara. Domani, dalle 10.30 in diretta sul sito La7.it/fgiworldcup, torna la diretta streaming con le finali di specialità individuali (la Raffaeli è leader provvisoria a cerchio, palla e clavette, seconda al nastro) e con le final eight dell’Insieme Giovanile ed Open. In quest’ultima categoria con i 3 nastri e le 2 palle, su 29 società iscritte, hanno conquistato il pass, nell’ordine, l’Eurogymnica Torino, la Ginnastica Valentia, Fabriano, L’O.Putinati Ferrara, la Raffaello Motto Viareggio, l’Auxilium di Genova, la Polimnia Ritmica Romana e le campionesse in carica dell’Aurora Fano. Nella Giovanile, in pedana con 35 squadre impegnate sulle 5 funi, si qualificano, nell’ordine, Auxilium Genova, le campionesse 2021 di Fabriano, la Ginnastica Opera, Rimini, Raffaello Motto, Varese, Ginnastica Rho Cornaredo e Gymnica 96 Forlì. Ieri si era svolta la finale del torneo d’Insieme Allieve e su 27 gruppi l’ha spuntata la Motto Viareggio con 22.450 alle 5 palle. Le ragazze di Francesca Cupisti, Donatella Lazzari e Silvia Nicolini hanno così bissato il titolo dello scorso anno. Argento con 22.200 per l’Endas Cervia di Simona Ravagnoli, Yana Sinielnikova e Natasha Putko. Terza piazza, ad appena un decimo di distanza, per la Ritmica Albachiara di Lucca delle sorelle Elisa e Margherita Quilici.

CLASSIFICA ASSOLUTI ALL AROUND INDIVIDUALE

CLASSIFICA QUALIFICHE SPECIALITA' INDIVIDUALE

CLASSIFICA QUALIFICHE D'INSIEME ALLIEVE, GIOVANILE E OPEN

CLASSIFICA FINALE D'INSIEME ALLIEVE