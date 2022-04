La delegazione di artistica ucraina trova casa a Ferrara e Riccione nella giornata dello sport per lo sviluppo e la pace 06 Aprile 2022

Proprio nella Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e per la pace, ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale dell'ONU per ricordare l'inaugurazione dei primi Giochi Olimpici Moderni, la Palestra Ginnastica Ferrara dà il via al suo progetto di Accoglienza Sportiva della delegazione Ucraina di Ginnastica Artistica. Il tecnico societario Claudio Pasquali, il consigliere Mirko Rimessi e l'interprete Oksana hanno ricevuto a Linate il gruppo di ginnasti ucraini, che dopo il tour forzato per le varie tappe del circuito di World Cup, nell’impossibilità di rientrare in patria, troverà rifugio già da questa sera nel nostro Paese. Ventidue di loro raggiungeranno Ferrara, dove saranno ospitati dalla PGF, due atlete invece raggiungeranno la Ginnastica Riccione, dove ci sono altri loro connazionali. Ad accoglierli, oltre ai dirigenti estensi, c’era anche il numero uno del sodalizio romagnolo, Francesco Poesio. Il "cartellino bianco" della #giornatainternazionaledellosport è il simbolo dell’impegno dello sport e dei suoi operatori per la pace e la solidarietà in tutto il Mondo. In contrapposizione con il cartellino rosso, che rappresenta la sanzione più grave nel gioco del calcio, il cartellino bianco è un gesto di inclusione, equità e, soprattutto, di pace e di amicizia. Per questo motivo invitiamo gli appassionati di ginnastica a dare il benvenuto agli atleti ucraini, postando sui propri canali social una foto con un cartellino bianco in mano, taggando la Palestra Ginnastica Ferrara e la Ginnastica Riccione. Venerdì mattina, dopo aver affrontato le procedure anche sanitarie richieste per i nuovi arrivati, Illia Kovtum e compagni potranno riprendere i loro allenamenti al Palagym Orlando Polmonari, provando, per quanto possibile, a ritrovare un po’ di serenità tra i grandi attrezzi della loro disciplina del cuore.