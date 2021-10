Milano - Il Grand Prix della Ginnastica 2021 torna all'Allianz Cloud Arena. Da domani in vendita i biglietti su TicketOne! 18 Ottobre 2021

Finalmente si riaccendono le luci sul Fastweb Grand Prix della Ginnastica, pronto a regalare nuovamente spettacolo ed emozioni, il 20 novembre a Milano presso l’Allianz Cloud Arena. Da martedì 19 ottobre 2021 si potranno acquistare i biglietti sulla piattaforma di TicketOne: www.ticketone.it:

• 1° anello Tribuna Lido € 30,00

• 1° anello Tribuna Stuparich € 27,00

• 1° anello Curve Elia e Cremosano € 24,00

• 2° anello Tribuna Stuparich € 17,00

• 2° anello Curve Elia e Cremosano € 14,00



Sarà l’occasione per ammirare le stelle della ginnastica artistica, ritmica, aerobica e acrobatica che scenderanno in pedana per dare vita a un evento imperdibile e per applaudire le protagoniste dei Giochi di Tokyo. Confermatissima la formula della kermesse: atleti e atlete dell’Italia e Resto d’Europa si sfideranno in sette gare nelle discipline di ginnastica artistica e ritmica individuale. Insieme alla gara competitiva gli spettatori potranno assistere al galà, anche in questa edizione magistralmente orchestrato da Emanuela Maccarani, con le esibizioni degli atleti e delle atlete delle varie discipline (artistica, ritmica individuale e squadra, aerobica e acrobatica). Il Fastweb Grand Prix di Ginnastica è organizzato dal Comitato Organizzatore Locale Grand Prix, che si avvarrà della collaborazione di Ginnastica Bustese ed SG Plus, con il supporto di Federazione Ginnastica d’Italia e Regione Lombardia.