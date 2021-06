Folgaria - Le sfide incrociate a colpi di piccoli attrezzi e le esibizioni delle Farfalle. Tecchi: "Spettacolo assoluto in una location assolutamente unica!" 30 Giugno 2021

Il Campionato italiano assoluto di ginnastica ritmica 2021 (51/a edizione dall’esordio della competizione nel 1971) vedrà in pedana le migliori interpreti del movimento dei piccoli attrezzi italiani. Tra le individualiste al PalaGhiaccio rivivremo l’avvincente sfida tra Alexandra Agiurgiuculese, tricolore nel 2019, e la campionessa in carica Milena Baldassarri. Un duello che lo scorso anno si risolse a vantaggio di quest’ultima dopo un errore della prima proprio all’ultimo attrezzo. La coppia del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare, reduce dall’ottima prestazione in maglia azzurra nell’Egyptian Pharahos Cup a Il Cairo, in preparazione per i Giochi Olimpici di Tokyo, conquistati da entrambe nella rassegna iridata di Doha 2019, dovrà guardarsi le spalle dall’arrembante Sofia Raffaeli, l’astro nascente marchigiano, protagonista in Coppa del Mondo a Sofia, in Bulgaria, Tashkent, Baku e Pesaro e che lo scorso anno, nell’impianto trentino, si era presentata tra le senior, a sedici anni, con un bronzo nel concorso generale e un oro alle clavette. Occhio però alle altre possibili outsider, a cominciare da Sofia Maffeis (Polisportiva Varese) ed Eleonora Tagliabue (San Giorgio ’79 Desio), già convocate dalla DTN Emanuela Maccarani in occasione di World Cup e tornei internazionali di grande valore e prestigio. Non mancherà lo spettacolo neanche sul fronte dei gruppi. Gli Insiemi societari, sull’esempio delle nostre farfalle, d’oro e d’argento ai recenti Europei di Varna, si contenderanno i titoli delle categorie Allieve, Giovanile ed Open, che nel 2020 andarono, rispettivamente, alla Raffaello Motto, alla Faber Fabriano e all’Aurora Fano.Grande attesa anche per le esibizioni della Squadra Nazionale. Negli intervalli del lunghissimo programma di questa tre giorni nell’Alpe Cimbra (in diretta YouTube sul canale della Federginnastica e su gazzetta.it), Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean, con le riserve Laura Paris, Alessia Russo e Talisa Torretti, si esibiranno nei due esercizi ufficiali con le 5 palle e i 3 cerchi e 4 clavette, gli stessi con i quali tenteranno il loro assalto al podio giapponese, ad inizio agosto.

«Siamo davvero contenti di tornare sull’Alpe Cimbra a Folgaria – ha dichiarato il Presidente FGI Gherardo Tecchi – in un complesso turistico e naturale di assoluto pregio. Assoluto come il nome della manifestazione che andremo ad organizzare, insieme ad ApT Alpe Cimbra e Trentino Marketing, un partner, quest'ultimo, ormai di casa nella famiglia della Ginnastica, che ci segue, ci supporta e continuerà a farlo anche l’anno venturo con tante iniziative di base e di alto ivello. A Mezzana a luglio terremo i nostri gymcampus di ritmica mentre a Cles in Val di Non, sempre a luglio, anche i camp di parkour. I Campionati italiani saranno la classica ciliegina sulla torta, e il preolimpico del prossimo week end assume un significato tecnico e mediatico straordinario. Il Mondo intero guarderà al Palaghiaccio, per studiare le temutissime interpreti della scuola italiana dei piccoli attrezzi che da lì ad un mese si contenderanno una medaglia ai Giochi di Tokyo. Ringrazio pertanto l’amministrazione locale, Trentino Marketing, l’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra, l’ASD Gym Club Ala del Presidente Stefano Tomasi e la delegazione FGI Trento guidata da Micaela Baroni, per l’impegno e la vicinanza alle nostre discipline, alle ginnaste e alle squadre presenti, al termine di un periodo storico davvero difficile, segnato da una pandemia, da distanziamenti sociali e società chiuse, che ci auguriamo di aver superato definitivamente in un tripudio di salute, sport e natura».