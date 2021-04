Desio - Allenamento on line a porte chiuse tra Italia e Germania, in attesa dell'esordio delle Farfalle a Baku, in diretta su la7d 28 Aprile 2021

Si è svolto oggi al Pala Banco Desio un test tecnico amichevole on line tra le rappresentative di ritmica di Italia e Germania. Per l’occasione la DTN azzurra Emanuela Maccarani ha convocato tutta la rosa senior che compone la squadra – le aviere dell’aeronautica militare Martina Centofanti, Letizia Cicconcelli, Agnese Duranti, Alessia Maurelli e Martina Santandrea con Daniela Mogurean dell’Ardor Padova e le seconde linee Laura Paris (Moderna Legnano), Alessia Russo (GS Fiamme Oro), Talisa Torretti (Faber Fabriano) e Maria Zaffagnini (Ginn. Rimini) – e le individualiste del gruppo sportivo di Vigna di Valle Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri, affiancate da Sofia Raffaeli (Faber Fabriano), Sofia Maffeis (Pol. Varese), Martina Brambilla ed Eleonora Tagliabue (San Giorgio 79). Tra le piccoline sono salite sulla pedana brianzola Chiara Badii (SG Falciai ASD Arezzo), Alice Capozucco (Armonia d’Abruzzo Chieti, Lorjen D’ambrogio (Faber Fabriano), Martina Lamberti (Polimnia Ritmica Romana), Gaia Pozzi (San Giorgio 79) e Viola Sella (Forza e Coraggio Milano), in preparazione, agli ordini di Julieta Cantaluppi e Laura Zacchilli, degli Europei di Varna del prossimo giugno, che coinvolgeranno, ovviamente, anche le compagne più grandi. Presenti nell’impianto di Largo atleti azzurri d’Italia anche l’Italbaby individuale, con Tara Dragas e Isabelle Tavano (Udinese), Giorgia Galli (San Giorgio 79), Alice Taglietti (PGS Auxilium Genova) e Nicole Tammaro (Rimini). Lo staff tecnico al seguito delle ginnaste era composto, oltre che dalle assistenti della Maccarani - Olga Tishina, Camilla Patriarca, Federica Bagnera – da Stefania Fogliata, Kristina GHIUROVA, Chiara Marelli, Spela Alenka Mohar, Letizia Rossi e Irina Roudaia. In giuria c’erano quattro ufficiali di gara FGI, Emanuela Agnolucci, Elena Aliprandi, Laura Lazzaroni e Stefania Turbessi. Sotto gli occhi anche della Team manager di Sezione Paola Porfiri tutte le atlete e i vari insiemi italiani si sono confrontati con le pari età tedesche uscendone sempre vincitori. Sia la squadra senior della Germania - con Viktoria Burjak, Nathalie Koehn, Daniella Kromm, Noemi Peschel, Anni Qu e Alexandra Tikhonovich - sia quella juniores – formata dalle 2007 Ameliya Masalkina, Viktorija Meshi, Anna-Maria Shatokhin, Emilia Wickert e dal 2006 Regina Stoljartschuk – si sono dimostrate ottime avversarie, mettendo in mostra, seppur da remoto, una gran bella ginnastica. Tra le individualiste la DTB ha schierato Margarita Kolosov e Melanie Dargel nella categoria superiore e Darja Varfolomeev, Malvina Chakyr, Niki Gotschewa e Lada Pusch in quella giovanile. L’opzione delle manifestazioni virtuali a distanza continua ad essere un’ottima soluzione per dei confronti non aperti al pubblico in preparazione dei grandi eventi internazionali. La riservatezza della verifica è stata dettata dall’esigenza di preservare il contenuto tecnico degli esercizi di squadra in attesa dell’esordio delle Farfalle in Coppa del Mondo a Baku. Le finali del 9 maggio in Azerbaijan saranno trasmesse in diretta, a partire dalle ore 10:00, in diretta su La7d, con il commento di Giorgia Baldinacci e Marta Pagnini. Quello sarà il momento dell’apertura del sipario, per un pubblico che, ci auguriamo, risponderà numeroso come sempre.