Webinar con la Scuola dello Sport: “Longevità la scienza che studia come rimanere giovani” 08 Luglio 2020

Martedì 14 luglio, nell'aula virtuale della Scuola dello Sport, il tema multidimensionale della "Longevità" sarà al centro di un webinar gratuito e aperto a tutti sulla piattaforma "Teams Microsoft". La scienza racconta come rimanere giovani attraverso le voci di cinque studiosi di assoluto valore: Francesco Landi, Direttore Unità Operativa Complessa Riabilitazione e Medicina Fisica al Policlinico Gemelli e Consigliere di Sport e Salute SpA, Antonio La Torre, Docente all'Università degli Studi di Milano e Direttore Tecnico delle Nazionali di Atletica Leggera, Valter Longo, Biogerontologo e biologo cellulare, Longevity Institute, University of Southern California, Los Angeles, Fabio Lucidi, Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia all'Università “Sapienza” di Roma e Marco Malvaldi, Scienziato e scrittore. Clicca a questo link (https://bit.ly/3gB7ANg) e scopri come iscriverti al webinar.