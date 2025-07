Il Presidente Federale Andrea Facci in visita al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia 07 Luglio 2025

Nei giorni scorsi il Presidente Andrea Facci si è recato presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dove il DTN Enrico Casella era già intento a svolgere una visita tecnica programmata nell’ambito dell’attività estiva organizzata dal settore GAF, insieme a Riccardo Brilli e alla nuova Direttrice Tecnica Regionale della Toscana, Silvia Olivieri. Il CPO, infatti, in queste settimane sta ospitando collegiali e allenamenti mirati allo sviluppo non solo del settore giovanile ma anche dell’alto livello.

“Il centro di Tirrenia è una realtà importante per la nostra ginnastica – ha dichiarato Facci – Visitarlo di persona insieme al DTN e ai tecnici consente di apprezzarne le potenzialità e valutare in maniera diretta quali siano gli ambiti su cui possiamo intervenire per migliorarne ulteriormente l’efficienza.” Il Presidente ha poi sottolineato l’ottimo clima di lavoro riscontrato durante la permanenza, aggiungendo che la struttura si presenta ben organizzata per sostenere l’attività tecnica in tutte le sue fasi.

La Federazione, ha precisato Facci, si interfaccerà nei prossimi mesi con le istituzioni competenti per comprendere come poter implementare e perfezionare gli spazi e i servizi a disposizione di atlete, tecnici e staff. “Il nostro obiettivo – ha concluso – è garantire a ginnasti e ginnaste le migliori condizioni possibili per crescere e prepararsi alle sfide future.”

La visita si inserisce nel percorso di attenzione costante che la Federazione Ginnastica d’Italia dedica ai luoghi di preparazione tecnica, considerati un elemento strategico per lo sviluppo del movimento e la valorizzazione del talento.