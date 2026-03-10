Astana - Bentornata Viola! Sella di bronzo tra le senior. Zappaterreni, baby terza! Oggi le finali di specialità 10 Marzo 2026

L’Italia di ginnastica ritmica conquista due medaglie di bronzo al Torneo Internazionale ALEM Cup in corso in questi giorni ad Astana, in Asia Centrale, firmate da Viola Sella (Aeronautica Militare) nel concorso generale senior e Veronica Zappaterreni (Ginnastica Fabriano) in quello junior, entrambe capaci di salire sul terzo gradino del podio al termine della gara sui quattro attrezzi.

Nel concorso senior, dominato dalle padrone di casa, la vittoria è andata a Akmaral Yerekesheva con 112.350 punti, davanti alla connazionale Aiym Meirzhanova, seconda con 110.300. Alle loro spalle si è inserita l’azzurra Viola Sella, che ha chiuso con un totale di 106.650, frutto di una prova equilibrata e continua tra cerchio (27.200), palla (26.550), clavette (25.550) e nastro (27.350). Un esercizio dopo l’altro, con quella eleganza che è propria dei piccoli attrezzi ma anche con la solidità di chi sa tenere il ritmo della gara, l’aviere milanese, cresciuto nella Forza e Coraggio con la tecnica Daniela Vergani, ha costruito il suo primo podio stagionale, malgrado una difficoltà di salto persa alla palla per via di una traiettoria sbagliata, e qualche imprecisione nel maneggio alle clavette. Per Sella, al rientro dopo un lungo stop per infortunio, l’appuntamento kazako rappresenta una tappa fondamentale in vista della World Cup di Sofia, che la vedrà protagonista dal 28 al 30 marzo, accanto a Sofia Raffaeli.

Nella stessa categoria ha ben figurato anche Alice Taglietti (LightBlue), quinta con 101.600 (CE 26.450 – PA 24.650 – CL 24.750 – NA 25.750), mentre Giorgia Galli (San Giorgio ’79 Desio) ha concluso l’all-around all’ottavo posto con 91.750 (CE 24.300 – PA 20.550 – CL 25.100 – NA 21.800). Tre presenze azzurre nella classifica finale che raccontano un’Italia capace di farsi vedere e riconoscere anche così lontano da casa, sulla pedana della Qazaqstan Atheltic Complex.

Medaglia di bronzo pure tra le junior, dove a salire sul terzo gradino è stata Veronica Zappaterreni con il punteggio complessivo di 95.800 (CE 25.550 – PA 23.050 – CL 23.250 – NA 23.950). Davanti alla promessa della Ginnastica Fabriano si sono classificate Anna Rubtsova, prima con 100.750, e Linara Zhailauova, seconda con 98.900. Il 2011 marchigiano ha costruito la sua gara con grande precisione, trovando la giusta continuità tra i quattro attrezzi e riuscendo a ritagliarsi un posto tra le migliori giovani della competizione.

Tra l’ItalBaby, in gara, anche Ludovica Ajello (Cervia Ginnastica e Sport), che ha chiuso al quinto posto con 94.500 (CE 24.150 – PA 23.750 – CL 23.900 – NA 22.700), e Enrica Marletta (Gymnasium Ginnastica), ottava con 92.100 (CE 20.650 – PA 23.500 – CL 24.150 – NA 23.800), mentre Beatrice Rossi (Armonia d’Abruzzo) ha terminato la competizione in undicesima posizione con 86.650 (CE 21.300 – PA 21.000 – CL 21.800 – NA 22.550). Un gruppo giovane che continua a macinare esperienza, tassello dopo tassello e pedana dopo pedana.

L’Alem Cup prosegue con la giornata conclusiva di oggi, 10 marzo, dedicata alle finali di specialità. Le azzurre, grandi e piccine, torneranno sul Field of Play per provare, ancora una volta, a scrivere la storia della Sezione e di questo prestigioso torneo. Purtroppo mancherà Zappaterreni, colpita questa notte da un forte stato influenzale, così come Flavia Cassano (Ritmica Iris), ammalatasi alla vigilia della partenza e per questo tenuta precauzionalmente a riposo.

CLASSIFICA ALL AROUND SENIOR

CLASSIFICA ALL AROUND JUNIOR

START LIST FINALI DI SPECIALITA' J/S