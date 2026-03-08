Montreal - Le Fatine incantano il Canada. Italbaby terza dietro Giappone e Team USA. Oggi tante finali di specialità 08 Marzo 2026

L’Italbaby GAF sale sul podio dell’International Gymnix di Montreal, otto anni dopo l’ultima volta. Le Fate della New Generation mettono insieme 149.200 punti e si piazzano al terzo posto, dietro al Giappone (150.867) e agli Stati uniti (150.533). Il quartetto azzurro composto da Giada Di Pietro, Sofia Frenna, Clarissa Rinaldi e Michelle Tapia esibisce la migliore parallela di giornata (37.000), e la seconda trave (36.867). La gara individuale se l’aggiudica la nipponica Risora Ogawa, con il personale di 50.567 sui quattro attrezzi. Sulla piazza d’onore della classifica all around sale, invece, l’americanina Amariah Moore che con 50.533 evita la doppietta del Sol Levante, superando di pochi millesimi Yume Minamino, campionessa del Mondo di categoria a Manila, nelle filippine, terza in Canada a quota 50.467. La migliore delle italiane risulta la promessa della World Sporting Academy. Di Pietro, forte di una parallela imbattibile (13.033), mette insieme 49.833 punti complessivi, fermandosi al quinto posto, con due decimi di ritardo dall’altra atleta stelle e strisce, Aulya Daniels, quarta con 50.033. A seguire le altre rappresentanti della missione FGI guidata da Beatrice Madelain Tarsi assieme ai tecnici Alessio Corsato ed Elena Konyukhova: Frenna (GEAS) sesta con 49.333, Rinaldi (Vertigo Roma) ottava con 49.067, e Tapia (Brixia) quattordicesima con 47.900. Oggi il programma prevede le finali di specialità con Clarissa e Giada nell’ottetto del volteggio, Giada e Michelle sugli staggi asimmetrici, Sofia alla trave e, insieme a Clarissa, al corpo libero. “Abbiamo fatto il nostro, molto bene direi. Una gara lunga sul podio rialzato, che non è facile trovare nelle gare giovanili – ci ha raccontato il coach Corsato – Le ragazze sono partite alla trave nel secondo gruppo, molto concentrate. Piccole sbavature qua e là, in tutte le rotazioni, ma anche prestazioni eccelse che hanno compensato gli errori. La lotta è stata soprattutto con le padrone di casa. Alle parallele siamo riusciti ad allungare sul Canada (quarto a 144.467, davanti al Belgio, fanalino di coda con 140.533, nda), prendendo quel margine di decimi che ci hanno permesso la fuga. Si è creato un bel gruppo, le ginnaste sono riuscite a fare squadra, risultando unite e compatte. Siamo tutti molto soddisfatti, sia io che Elena, soprattutto del clima a bordo pedana”.

CONCORSO GENERALE A SQUADRE

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE

QUALIFICHE DI SPECIALITA'