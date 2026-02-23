Modena - I Top Events 2026 accendono i riflettori: al via il Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B di Ginnastica Artistica 23 Febbraio 2026

I più forti ginnasti e ginnaste dei migliori club d’Italia illumineranno il debutto del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Artistica maschile e femminile. Riparte la stagione agonistica dei grandi attrezzi e quest’anno segna anche il debutto dei Top Events 2026, ovvero il pacchetto di nove eventi che comprende i Campionati Italiani dei grandi e piccoli attrezzi, organizzati in house dalla FGI tramite un management organizzativo con la collaborazione dell’ATS composta dalla Corpo Libero Gymnastics Team di Padova e dall’Eurogymnica di Torino. L’esordio andrà in scena al Pala Panini di Modena, venerdì 27 e sabato 28 febbraio: i biglietti per il weekend di competizioni sono ancora disponibili sulla piattaforma Vivaticket, con promozioni per le società e pacchetti VIP per vivere al massimo l’esperienza da bordo pedana (CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI). Si comincia, dunque, in Emilia-Romagna, in un percorso che proseguirà a Biella (Palazzetto dello Sport, 13-14 marzo), Terni (Umbria Forum, 17-18 aprile), per concludersi con la Final Eight di Bergamo, nella nuova Choruslife Arena, il 15 e 16 maggio, per l’assegnazione dello scudetto dopo le tre tappe di regular season, con la collaudata formula in stile finale olimpica.

Il Pala Panini della città modenese si appresta a far da cornice al primo grande evento del 2026, grazie anche al patrocinio del Comune di Modena. E se in pedana lo spettacolo è già assicurato, non mancherà il divertimento nella fan zone tra photo opportunity, merchandising FGI e stand commerciali. D’altronde l’obiettivo dei Top Events è puntare all’eccellenza, non soltanto sportiva, e non necessariamente legata alla vittoria. Il claim dei Campionati Nazionali di Serie A e B invita a dare il meglio di sé: “Fly to the top” - ovvero vola in alto, raggiungi la vetta - è l’hashtag da utilizzare sui canali social. Tramite le pagine ufficiali della Federginnastica (Instagram, Facebook e Tik Tok) troverete tutti gli aggiornamenti e le novità, inoltre per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.ginnasticaseriea.it (INFO BIGLIETTI O CANDIDATI A VOLONTARIO).

A difendere il tricolore sul petto saranno i campioni della Palestra Ginnastica Ferrara nella maschile e le campionesse della Libertas Ginnastica Vercelli nella femminile, che lo scorso anno a Firenze, entrambi per la prima volta nella loro storia, hanno conquistato lo scudetto. Torneranno più carichi che mai al taglio del nastro del nuovo campionato. I ragazzi giocano praticamente in casa e, forti dell’esperienza maturata – tra gli altri – da uno Steven Matteo in costante crescita – potranno ancora far affidamento sul campione ucraino Illia Kovtun, ormai ferrarese d’adozione. Le rookies di Vercelli, invece, non potranno più dichiararsi una sorpresa come all’inizio del campionato passato. Trascinate da Giulia Perotti, fresca di bronzo alle parallele asimmetriche nelle finali della World Cup di Cottbus appena conclusa, si avvarranno di un prestito straniero di assoluto spessore: la Libertas, infatti, ha ingaggiato la campionessa del mondo in carica Angelina Melnikova, tornata in gara per la FIG sotto bandiera neutrale.

Sarà una sfida lunga quattro mesi, soprattutto contro le squadre avversarie salite sul podio lo scorso anno. Nella maschile, la Gymnastic Romagna Team di Cesena ha confermato Lorenzo Minh Casali ed Edoardo De Rosa. La seconda classificata del 2025 punta in alto, ingaggiando anche il campione italiano assoluto, il cubano Manrique Larduet Bicet. L’Artistica Brescia, terza classificata, può far affidamento su Manuel Berettera e ha rinnovato il prestito straniero del pluri-medagliato olimpico Artur Davtyan. Nella femminile, torna galvanizzata dal secondo posto, l’Unione Sportiva Renato Serra, capitanata da Chiara Barzasi e impreziosita dalla francese campionessa europea junior, Elena Colas. La Ginnastica Civitavecchia, invece, resta fedele al blocco storico della sua rosa – Manila Esposito, July Marano, Nunzia Dercenno, Naomi Pazon – al quale aggiunge l’argentina Sira Macias.

Sarà un campionato aperto a qualsiasi sorpresa. Interessanti tutte le squadre GAM della massima serie: Ares di Cinisello Balsamo, Spes Mestre, Pro Carate, Sampietrina di Seveso, Giovanile Ancona; le neo promosse Ginnastica Civitavecchia, Pro Patria Bustese di Arsizio ed EUR di Roma, oltre alla Ginnastica Salerno, ripescata dalla A2 a seguito della rinuncia della Virtus Pasqualetti: un periodo complicato per il club di Macerata, dopo gli scudetti degli ultimi anni, anche a seguito della scomparsa dell’amato presidente Giorgio Luzi. Nella GAF cerca il riscatto la Brixia di Brescia, a caccia dello scudetto mancato nelle ultime due stagioni: ci saranno Asia D’Amato ed Elisa Iorio, vincitrice dell’oro sugli staggi in Coppa del Mondo, mentre sono ancora in ripresa Alice D’Amato e Angela Andreoli. Attenzione alla Forza e Coraggio di Milano, Ginnastica Heaven di Roma, Artistica ’81 Trieste, Ginnastica Riccione e GAL Lissone; tra le neopromosse Juventus Nova Melzo e Biancoverde Imola, ripescata la Corpo Libero Gymnastics Team di Padova a seguito della rinuncia del Centro Sport Bollate. Diversi gli atleti stranieri che impreziosiranno il Campionato Italiano. Oltre ai già citati, potremmo ammirare la spagnola Alba Petisco con la società di Riccione, la francese Celia Serber con la GAL Lissone, il 2008 russo campione del mondo junior Arsenii Dukhno con la Pro Carate e il giovane ungherese Kis Dominik Csaba in forza alla Giovanile Ancona di Tommaso Brugnami.

Anche la Serie A2 è pronta a regalare grandi emozioni e importanti protagonisti. Tra i club maschili ci sono la Ghislanzoni GAL per continuare a ricordare Lorenzo Bonicelli, che certamente farà il tifo per i suoi compagni dalla tv, la Panaro Modena che gioca in casa, Campania 2000, CL Gymnastics Team, Junior 2000, Juventus Nova Melzo, La Costanza A. Massucchi, Ginnastica Anzio, Fermo ’85 (con Carlo Macchini e Mario Macchiati), C.G. Stabia, C.G. Pontino e Polisportiva Celle. Tra le società femminili della cadetteria troviamo Futuregym 2000, Ginnastica Pavese, Olos Gym 2000, Estate 83, Fortitudo 1875, Vis Academy, Ginnastica Romana, GEAS; San Giuseppe, World Sporting Academy, Fanfulla 1874 e Ginnica Giglio.

La kermesse verrà aperta, dalla Serie B maschile e femminile, venerdì 27 febbraio alle ore 16:00. Sabato 28 febbraio andranno in scena la Serie A2 alle ore 9:00 e la Serie A1 a partire dalle ore 14:30. Quest’ultima sarà trasmessa, con la telecronaca di Giorgia Baldinacci, il commento tecnico di Andrea Massaro e Ilaria Colombo, le interviste a bordocampo di Giorgia Villa e Martina Maggio, in diretta e in esclusiva su Sportface Tv (CLICCA QUI PER L'ISCRIZIONE GRATUITA), la piattaforma OTT del gruppo Nexting, che per il terzo consecutivo sarà la casa della ginnastica, per tutta la stagione agonistica di gare nazionali e internazionali e fino al 2027.

SQUADRE SERIE A1

SQUADRE SERIE A2

SQUADRE SERIE B

ORDINE DI LAVORO

PROGRAMMA DI GARA