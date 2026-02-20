La Ginnastica continua a "Volare" su Sportface tv: si comincia domani, in diretta da Cottbus, con le finali della World Cup 20 Febbraio 2026

La Federazione Ginnastica d’Italia e Sportface siglano un nuovo accordo biennale. Il canale storico della FGI, “Volare Tv” continuerà ad essere anche nel 2026 e 2027 il fiore all’occhiello della piattaforma del gruppo Nexting, che ospita anche Atletica Italiana Tv, Taekwondo Plus, Tiro a Volo TV, Assalto la Tv della Scherma, Climbing Tv e Aci Sport Tv, all’interno di un progetto ambizioso che punta a creare un vero e proprio polo di attrazione degli sport olimpici e non solo. I Top Events, la regular season e le finals della Serie A1, nonché gli Assoluti di Artistica maschile, femminile e ritmica, le gare Gold di Aerobica, il trofeo Città di Jesolo e il Grand Prix, saranno prodotti da FGI e trasmessi su tv.sportface.it, gratuitamente (serve solo la registrazione) per la gioia di tutti i nostri appassionati.

Ma non finisce qui, perché la Federazione è anche titolare dei diritti dei Circuiti di World Cup dei piccoli e grandi attrezzi e manderà in onda su SF tutte e sei le tappe GAM e GAF – Cottbus, Baku, Antalya, Il Cairo, Osijek e Doha - live e in esclusiva con il commento in italiano. Le quattro Coppe GR – Sofia, Tashkent, Baku e Milano – invece, saranno presenti in piattaforma, on demand, una settimana dopo le dirette sui canali di #La7Ritmica. L’intenzione della Federazione, infatti, è quella di creare su “Volare Tv” un vero e proprio archivio dove trovare, con un semplice click, tutti i contenuti più importanti dell’attività agonistica ginnica, nazionale e internazionale (esclusi Mondiali ed Europei che rimangono ad appannaggio Eurovision e Rai).

La squadra dei telecronisti federali composta da Giorgia Baldinacci, Marcello Brancaccio e Ilaria Brugnotti si avvarrà anche della consulenza tecnica e della preparazione di Ilaria Colombo, Andrea Massaro, Marta Pagnini e di tante altre voci, estremamente competenti, scelte tra ex atleti e ufficiali di gara. Un team specializzatosi negli anni che consente a tutti, esperti e no, di seguire ed imparare i fondamentali delle nostre discipline. Si comincia a Cottbus, questo week end, dalle ore 14.00, con le finali (le qualifiche, per la loro lunghezza, non sono mai distribuite da Losanna, quindi non acquistabili) di corpo libero maschile, cavallo con maniglie, anelli, volteggio donne e parallele asimmetriche, sabato 21; volteggio maschile, parallele pari, sbarra, trave e corpo libero femminile, domenica 22. Al microfono, dagli studi di SportFace a Milano, con Brancaccio ascolteremo una giudice internazionale del calibro di Carmen Basla.

Ma non finisce qui, perché in questa straordinaria stagione di eventi, non ci perderemo nemmeno la tappa italiana del Circuito World Gymnastics di Trampolino, dalla PlayHall di Riccione, né i Mondiali di Acrobatica dall’Adriatic Arena di Pesaro. Ovviamente, come abbiamo sempre spiegato, la FGI e SportFace puntano a seguire gli eventi di primissima fascia, accendendo i riflettori sul mondo ginnico e coprendo i vari appuntamenti in base anche alla durata dei rispettivi programmi e alla divisione delle giornate, quindi le gare di A2 di artistica e la Serie B in generale non saranno coperte dalle riprese TV. Attenzione però, è sempre possibile acquistare i biglietti per assicurarsi un posto in prima fila a bordo pedana, su Vivaticket, nuovo “Official Ticketing Partner” della Federginnastica: EVENTS MODENA GINNASTICA ARTISTICA 2026

Ma non finisce qui, perché su SportFace Tv ci sono pure i contenuti speciali, gli approfondimenti, da “One for All – Individual Project”, la rubrica con le interviste alle individualiste azzurre della Ritmica, a “Farfalle – New Generation”, da “Fate – California Dreaming” con le magiche interpreti dell’Italdonne della magnesia, a “Gamba – L’ItalGAM to Los Angeles”, con i Superman della Maschile. Inoltre, per chi se le fosse perse, su “Volare Tv” ci sono le due stagioni di Fate, la web serie realizzata da GAI in collaborazione con la FGI, una docu-fiction dal fascino intramontabile dove è possibile ritrovare Alice e Asia D’Amato, Giorgia Villa, Elisa Iorio, Martina Maggio prima che i loro sogni olimpici diventassero realtà. Vi aspettiamo, quindi, Su SportFace Tv già da questo fine settimana, e poi il prossimo da Modena. La ginnastica dal vivo è La Grande Bellezza, ma su Volare diventa da Oscar!

ISCRIVITI QUI AL CANALE