Genova - Impianti in Liguria, work in progress! Incontro con la Sindaca Silvia Salis 17 Gennaio 2026

Come annunciato e promesso, il lavoro sul lato impiantistica procede in maniera serrata. Infatti, sono molte le società che stanno implementando e lavorando sul territorio per migliorare la propria struttura. La Federazione, nei limiti della sua azione, affianca e supporta le società per cercare insieme alle amministrazioni di poter garantire lo sviluppo dell’attività ginnica e non solo.

In questo lungo percorso, un’altra tappa significativa, che ha visto la Federazione Ginnastica svolgere un ruolo importante in questo supporto, si è svolta a Genova con un incontro con la Sindaca Silvia Salis a Palazzo Tursi.

Tema principale, il futuro della storica società Andrea Doria, realtà ultracentenaria e autentico patrimonio della ginnastica italiana. Al meeting hanno preso parte, oltre alla Sindaca, al Presidente Facci e al suo vice vicario Franco Mantero, il Consigliere federale Giuseppe Raiola, il consulente della sindaca per lo sport, dott. Angelo Gazzo, il direttore della Direzione Sport, dott. Andrea Accorso, la segretaria del Comitato Regionale Liguria Laila Boldini e il consigliere della società ligure Sergio Rossetti.

L’incontro è stato molto utile al fine di comprendere lo stato avanzamento dei lavori della struttura genovese, le possibili cooperazioni tra la città e la Federazione nonché l’analisi di altre strutture e situazioni ginniche magistralmente rappresentate dal Consigliere federale, Giuseppe Raiola. La riunione si è conclusa con una mini road map da seguire per raggiungere tutti insieme gli obiettivi auspicati.