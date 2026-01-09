Roma - La Ritmica italiana apre il 2026 al Centro di Preparazione Olimpica con il saluto del Presidente Buonfiglio 09 Gennaio 2026

Il 2026 della ginnastica ritmica italiana si apre nel Centro di Preparazione Olimpica del CONI “Giulio Onesti” di Roma, una sede di eccellenza e punto di riferimento per lo sport, dove accanto agli obiettivi tecnici e sportivi, si amplifica l’attenzione al valore educativo. Nel mese di gennaio molte ginnaste potranno allenarsi in un contesto strutturato e condiviso.

Il programma unisce la possibilità di ampliare le esperienze di diverse ginnaste con la qualità di chi sa che in questo mese è in pista di lancio per la prossima stagione internazionale. La nuova palestra polivalente del CPO, moderna e perfettamente attrezzata, rappresenta il palcoscenico ideale per un’attività di alto livello, pensata per rispondere alle esigenze dell’élite internazionale.

Il Presidente federale Andrea Facci ha accolto il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio che ha voluto vedere il palazzetto polifunzionale allestito per la ginnastica ritmica e ha salutato le atlete: “La Federazione Ginnastica d’Italia ha una storia e una tradizione che rappresentano il Paese. Voi ne siete la massima espressione. Il nostro compito è mettervi nelle condizioni di rendere al meglio, ma serve anche la vostra disponibilità. Dovete sentirvi protagoniste, con la gioia di esprimere il vostro valore, pensando sempre in grande».

Presente al CPO anche il Consigliere Nazionale Oreste de Faveri: “Essere nel centro di preparazione olimpica rappresenta per tutti gli sportivi un valore aggiunto molto importante; c’è sempre un tocco di magia sportiva in questo contesto e sono molto contento che la stagione sportiva si apra qui a Roma. Da parte mia e di tutti i colleghi del Consiglio Federale in bocca al lupo per le prossime competizioni!

Il lavoro è importante perché si condivide una programmazione tra lo staff federale e le tecniche societarie, ponendo le basi per una visione a medio-lungo termine. Per questo avere qui, divise nel planning del mese, 27 ginnaste individualiste, 26 ginnaste interessate al lavoro di squadra oltre ad appuntamenti appositi per le allieve 2014 e 2015, per le ginnaste junior 2011 e le giovani senior del 2010 e del 2009, rappresenta l’inizio di un percorso per molte ginnaste che, ognuna secondo le proprie possibilità, troveranno soddisfazione nel loro percorso agonistico. Non mancano nella programmazione momenti formativi, master nazionali e moduli per i tecnici federali.

Un ringraziamento particolare va al Presidente del Comitato Regionale Lazio Paolo Orlando, il cui supporto organizzativo è stato decisivo nel coordinare i rapporti tra Federazione Ginnastica d’Italia, il CONI e il Centro “Giulio Onesti”: “Aver contribuito alla riuscita di questo importante momento sportivo all’interno del CPO mi riempie di soddisfazione; abbiamo portato queste ginnaste per la prima volta all’interno di queste strutture e sono convinto che possa essere l’inizio di una nuova e positiva collaborazione”

A tutte le ginnaste e a tutta la sezione auguriamo un buon 2026!