Ancona - Asu e Iris, testa a testa Gold! Levante e Milanese top tra le baby. La Ritmica chiude il 2025...Insieme! 14 Dicembre 2025

Si è chiusa oggi, domenica 14 dicembre, al PalaPrometeo di Ancona, la finale nazionale del Campionato d’Insieme Gold di ginnastica ritmica. Due giornate intense di gare, inclusa quella di sabato, che hanno confermato l’appuntamento a squadre come uno dei momenti centrali della stagione federale, per livello tecnico, partecipazione e interesse del pubblico. In pedana 129 gruppi - 20 formazioni Giovanili, 59 Allieve e 50 Open - provenienti da tutta Italia. Numeri importanti anche sugli spalti, con oltre 1.800 spettatori complessivi che hanno seguito le competizioni, contribuendo al successo dell’evento, con un impatto positivo, anche dal punto di vista turistico, per la città di Ancona e il territorio marchigiano. Sul piano sportivo la pedana del Conero ha premiato la Ginnastica Ritmica Levante (20.500) tra le Giovanili con i 5 nastri, davanti a Ritmica Albachiara (18.800) e Lo Zodiaco (17.267). Nelle Allieve, impegnate alle 5 palle, successo per Forza e Coraggio (20.700), seguita da Ritmica Aurea (20.667) e PGS Auxilium (20.033). Nell’Open con cerchi e clavette vittoria per la Ginnastica Ritmica Iris (24.100), che ha preceduto Moderna Legnano (23.933) e il club ospite, la Ginnastica Fabriano (23.667). In quest’ultima categoria però, alle 5 palle, si impone pure l’ASU di Udine (23.883), di misura sulla stessa Iris, seconda a quota 23.467 e su Eurogymnica (23.133). La classifica del completo, frutto della somma delle due graduatorie per attrezzo, premia dunque la Ritmica Iris, sul gradino più alto in virtù del totale di 47.567. L’ASU si deve accontentare della piazza d’onore, con 45.216, mentre al terzo posto troviamo Torino, fermo complessivamente a 43.033. Ai piedi del podio anconetano ci finisce la Polisportiva D. Montelupo (42.433). Il Trofeo Sacco Gotta - assegnato sulla base dei due punteggi Open, in qualifica, più il miglior parziale individuale - finisce in Friuli Venezia Giulia, e più precisamente nella bacheca del club del presidente Alessandro Nutta. L’Associazione Sportiva Udinese, infatti, con 24.083 alle 5 palle, 21.400 con cerchi e clavette, ma soprattutto grazie al 27.867 di Tara Dragas al nastro, trionfa, staccando nettamente l’Iris, argento a 71.485 (5PA 23.934 – CE/CL 21.634 – Cerchio Ind. 25.917) e Pontevecchio, terzo con 70.601 (5PA 21.834 – CE/CL 23.800 – Clavette ind. 24.967). Durante le premiazioni si sono alternati il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Andrea Facci, l’assessore allo Sport della Regione Marche Tiziano Consoli e la consigliera regionale Chiara Biondi. Presente anche il DTN dell’Artistica maschile e del Trampolino elastico Giuseppe Cocciaro, dirigente della Ginnastica Fabriano, insieme a Maila Morosin, direttore sportivo del club fabrianese e presidente FGI Marche. La Società organizzatrice chiude la rassegna con un bilancio più che positivo: entrambe le squadre qualificate alle finali, sesto posto nella categoria Allieve e medaglia di bronzo nella Open. Un risultato che conferma il lavoro dello staff tecnico composto da Talisa Torretti e Daria Kozenko, con il contributo della coreografa Anna Nikolova, di Elena Meleshko e della nuova coach, Amina Zaripova, che ha seguito da vicino e con molta attenzione le routine delle sue future ginnaste. Ringraziamenti finali al Comune di Ancona per l’accoglienza, al Comune di Fabriano per il supporto continuo, alla giuria guidata dalla Direttrice Nazionale Alexia Agnani e alla direzione di gara affidata a Fabio Gaggioli. Ma il contributo determinante, come sottolineato dagli stessi partecipanti, è arrivato dai genitori, dai volontari in generale e dal direttivo societario, protagonisti silenziosi della riuscita di una finale che ha chiuso nel migliore dei modi la stagione dell’Insieme Gold 2025.

TUTTE LE CLASSIFICHE (QUALIFICHE E FINALI)

TROFEO SACCO GOTTA