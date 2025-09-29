Istanbul - Al via il Comegym, Italia protagonista con Ritmica e Aerobica 29 Settembre 2025

Va in scena l’ottava edizione del Comegym, la manifestazione giovanile della ginnastica dedicata ai paesi del Mediterraneo. E, curiosità, l’evento nel 2019 è stato ospitato proprio a Cagliari, dove questo weekend, e in particolare a Quartu Sant’Elena, si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti 2025 di Ginnastica Artistica maschile e femminile. Senza dimenticare l’esperienza a Rimini, nell’ambito della Ginnastica in Festa nel 2023.

Stavolta, invece, il Comegym alzerà il sipario nella splendida cornice di Istanbul, in Turchia, dal 28 settembre al 2 ottobre, e vedrà protagonisti le azzurre della Ritmica e gli atleti dell’Aerobica. Per quanto riguarda la delegazione dei piccoli attrezzi, il DTN ad interim presidente Andrea Facci, ha convocato le giovani individualiste Ginevra Bindi della Giuseppe Falciai, Carol Michelotti dell’Armonia d’Abruzzo – entrambe protagoniste al recente Mondiale junior di Sofia – Melissa Musacci della Raffaello Motto ed Emma Visintin della Ginnastica Terranuova. Al fianco delle ginnaste ci saranno le tecniche Nani Londaridze e Veronica Bertolini.

Nutrito anche il gruppo di Aerobica, scelto dalla Direttrice Tecnica Luisa Righetti: presenti Anna Bisconti e Anna Pinzi (Ginnastica Macerata), Camilla Cerbara (Ginnastica Agorà), Lavinia Cereghino (Ginnastica Entella), Manuel Garavaglia (Sportinsieme), Sayda Antonella Macias Trivino (Ginnastica Valentia), Giulia Passone (Aeros Latina) e Ferdinando Rusu (Gymnova) con la tecnica Elisabetti Oberti, anche capodelegazione.

Francesca Maria Torchia sarà l’ufficiale di gara per la ritmica, la DTN Righetti e Marina Franca Nieddu per l’aerobica e sarà ovviamente presente la nostra Cristina Casentini, quale vicepresidente del Comegym.

CIRCOLARE DI CONVOCAZIONE