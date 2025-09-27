Quartu Sant'Elena - Un cubano in Sardegna: Laurdet è il campione nazionale GAM 2025 27 Settembre 2025

Il cubano Manrique Larduet, straniero residente da più di un anno nel nostro Paese, si è laureato campione d’Italia nell’all around maschile ai Campionati Assoluti di Ginnastica Artistica 2025, disputati oggi al Palasport di Quartu Sant’Elena. L’atleta dell’A.S. Ginnastica Civitavecchia, ammesso grazie ai regolamenti federali ispirati a principi dell’inclusività sportiva, ha conquistato l’oro con un totale di 81,250 punti, al termine di una gara intensa e di altissimo livello tecnico sui sei attrezzi.

Alle sue spalle, a poco più di due decimi di distanza, si è piazzato Yumin Abbadini del Centro Sportivo Aeronautica Militare, secondo con 81,050 punti e autore di una gara molto regolare, impreziosita da ottimi esercizi soprattutto al cavallo con maniglie (14,000) e alla sbarra (13,900). Completa il podio Simone Speranza della New Sport A.S.D., che con 78,400 punti conquista il bronzo grazie in particolare all’eccellente prova agli anelli (13,900) e al corpo libero (13,500).

Quarto posto per Riccardo Villa (A.S.D. Ginnastica Pro Carate), autore di una gara solida e continua chiusa con 77,500 punti, mentre la top five è completata da Ares Federici (S.G.S. Spes Mestre), quinto con 76,200.

I migliori interpreti delle sei specialità hanno conquistato poi l’accesso alle finali, in programma domani, domenica 28 settembre, promettendo uno spettacolo di altissimo livello tecnico.

Sarà Simone Speranza (New Sport A.S.D.) ad aprire il gruppo dei migliori otto al corpo libero con il punteggio di 13.500, seguito dal campione azzurro Yumin Abbadini (Aeronautica Militare) con 13.400. Terzo posto per Stefano Patron (Spes Mestre), che chiude con 13.350. Tra i qualificati anche Manrique Larduet (Civitavecchia), Tommaso Brugnami (Ancona), Umberto Zurlini (Spes Mestre), Edoardo Sugamele (Fermo 85) e Manuel Berettera (Artistica Brescia).

Al cavallo con maniglie il migliore è Yumin Abbadini, che conquista la prima posizione con un ottimo 14.000. Alle sue spalle Lorenzo Galli (Aeronautica Militare, 13.150) e Ivan Brunello (Ginnastica Salerno, 13.050). In finale anche Riccardo Villa, Tommaso Brugnami, Ares Federici, Umberto Zurlini e Manuel Berettera.

Ancora Simone Speranza sugli scudi agli anelli: il ginnasta della New Sport firma il miglior punteggio con 13.900, precedendo Manrique Larduet (13.600) e Andrea Russo (13.000). A completare la finale ci saranno Fabrizio Valle, Yumin Abbadini, Ares Federici, Ivan Brunello e Roberto Marzocchi.

Solo tre ginnasti hanno presentato due salti validi e accederanno così alla finale del volteggio. Il migliore è Tommaso Brugnami (A.G. Giovanile Ancona) con una media di 13.900 (14.200 – 13.600), davanti ad Ares Federici, secondo con 13.675 (13.500 – 13.850) e Thomas Grasso con il suo 13.525 (13.300 – 13.750).

La vetta delle parallele è firmata da Manrique Larduet (Civitavecchia), che con 14.350 precede Yumin Abbadini (13.300) e Lorenzo Galli (12.950). Completano il gruppo dei finalisti Fabrizio Valle, Roberto Ripamonti, Ares Federici, Diego Vazzola e Riccardo Villa.

Grande attesa alla sbarra, dove Carlo Macchini (Fiamme Oro) ha ottenuto il miglior punteggio con 14.000. A inseguirlo ci saranno Yumin Abbadini (13.900) e Nicolò Mozzato (13.800). In finale anche Riccardo Villa, Manrique Larduet, Simone Speranza, Ares Federici e Ivan Rigon.

La gara di oggi è stata trasmessa in diretta su SportFaceTv con il commento di Andrea Massaro ed Enrico Pozzo, con le interviste di Ilaria Colombo. Appuntamento domani alle 11.15 con la gara 2 del concorso generale femminile e con le finali per attrezzo maschili, nel pomeriggio, a partire dalle 15.15, in rigoroso live streaming per i nostri appassionati.

CLASSIFICA ALL AROUND GAM

QUALIFICHE PER ATTREZZO GAM