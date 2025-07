Rhine-Ruhr - Dalla Cina alla Germania, un percorso di sfide nel segno dello sport universitario. Ginnastica con otto "laureandi" 14 Luglio 2025

Un’eredità di pregio. I primi studenti-atleti italiani sono oggi in partenza per la Germania, diretti nelle città del Rhine-Ruhr e Berlino, sedi dell’evento, pronti a difendere un palmares di prestigio per la nazionale universitaria. Nel 2023, alle Universiadi di Chengdu sono state conquistate 56 medaglie che sono valse la quarta posizione nel medagliere mondiale e la prima in Europa. Di rilievo anche il bilancio delle Universiadi invernali, tenutasi quest’anno a Torino: 15 podi e ottava posizione globale. “Ci faremo trovare pronti” le parole del presidente FederCUSI, Antonio Dima, Capo Delegazione della compagine azzurra. Le XXXII Universiadi estive - FISU World University Games Rhine-Ruhr 2025.- si svolgeranno da dopodomani, mercoledì 16, a domenica 27 luglio a Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen e Berlino.

Centocinquanta nazioni in campo in diciotto discipline. Oltre 8.500 partecipanti, tra studenti-atleti, tecnici e dirigenti provenienti da 150 paesi che si sfideranno per vincere medaglie in 18 sport. I numeri rendono la manifestazione uno dei più grandi eventi multisportivi al mondo nel 2025. La Federazione Italiana dello Sport Universitario (FederCUSI) cura e coordina i Giochi in collaborazione tecnica con undici Federazioni: FGI, Fidal, Fic, Fijlkam, Fin, Fip, Fipav, Fis, Fita, Fitp e Fitarco. La delegazione azzurra è tra le più numerose e qualificate di sempre: 219 studenti-atleti (111 donne e 108 uomini), provenienti da 57 università italiane. Una squadra che gareggerà in quindici discipline. I ragazzi e le ragazze saranno accompagnati da 74 membri formati da official, medici e tecnici.

Il team FederCUSI comprende figure di vertice dello sport italiano, impegnate da anni nelle nazionali di categoria e nelle principali manifestazioni internazionali. La squadra universitaria deve difendere le 56 medaglie conquistate alle Universiadi cinesi di Chengdu 2023. Per la ginnastica artistica ci saranno LORENZO BONICELLI (Economia) e VERONICA MANDRIOTA (Scienze e Tecnologie Psicologiche) dell’Universitas Mercatorum, CAROLINA JAMES (Scienze Biologiche) e NICCOLO' VANNUCCHI (Ingegneria Meccanica) dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, MARTA UGGERI (Economia) dell’Università di Pavia e RICCARDO VILLA (Scienze Umane della Formazione e dello Sport) dell’Università Telematica Pegaso Scienze Umane della Formazione e dello Sport. Lo staff tecnico è composto dagli allenatori Giacomo Zuffa per la Femminile e Roberto Germani per la Maschile con il fisioterapista Stefano Roversi. Per la ritmica vedremo in azione SOFIA MAFFEIS (Ingegneria Informatica e dell'Automazione) e GIULIA DELLAFELICE (Scienze Motorie), entrambe iscritte all’Università Telematica E-Campus, accompagnate dalla tecnica Irina Roudaia.