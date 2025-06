Genova - Il cuore della Ginnastica batte per il Gaslini: Raiola e Cipriani ricevuti dalla Fondazione 27 Giugno 2025

Il Consigliere federale Pino Raiola e il presidente FGI Liguria Maurizio Cipriani sono stati ricevuti dalla fondazione Gaslini alla presenza di Guido Michielon, direttore dell’Unità operativa Complessa di Cardiochirurgia del policlinico pediatrico genovese, e Anna Zanuttini, Segretario Generale Gaslininsieme, Grazie alla donazione di 10.000 euro raccolta dalla Federginnastica in occasione del Freddy Grand Prix di Genova dello scorso novembre, sono state acquistate due coppie di porta aghi chirurgici per suture ultrasottili e una coppia di pinze affini, strumenti fondamentali per gli interventi delicati delle sale operatorie . È stato un incontro molto interessante, al quale ha preso parte anche Daniela Manduca di SG Plus, a sugello di un rapporto di amicizia reciproco che farà del bene a tanti piccoli pazienti inconsapevoli, malati cardiopatici che guariranno, anche grazie al cuore grande della Ginnastica Italiana.