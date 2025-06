Desio - Piccole grandi promesse: quando il talento prende forma 21 Giugno 2025

Una giornata intensa, carica di energia, tecnica e passione si è svolta presso l’Accademia Internazionale di Desio, sede d'eccellenza della ginnastica ritmica italiana. Il secondo appuntamento previsto dalla FGI, dopo quello del 25 maggio, ha visto radunarsi le ginnaste della categoria Allieve (classi 2012–2016) per l’allenamento nazionale Gold, momento chiave nel percorso di crescita delle promesse azzurre.

Sotto la direzione tecnica della responsabile Irene Leti, affiancata da Bilyana Dyakova, Sonia Patella ed Elena Varallo, il gruppo ha affrontato un’intera giornata di lavoro, dalle 10:30 alle 17:30, suddivisa tra preparazione fisica, tecnica degli attrezzi e simulazioni esercizi, con l'obiettivo di affinare maneggi, acrobatica e movimenti.

A ispirare e guidare le giovani ginnaste, trasmettendo con il proprio esempio i valori dell’impegno e della disciplina, la due volte atleta olimpica Milena Baldassarri, convocata come dimostratrice. Le sessanta ginnaste, divise in tre gruppi di lavoro, provenivano da tutte le regioni d’Italia, rappresentando un mosaico di talenti che conferma l'ampiezza e la vivacità del movimento ritmico nazionale.

Oltre all’aspetto tecnico, l’incontro ha rappresentato un momento fondamentale per la creazione di spirito di squadra e confronto tra realtà regionali diverse. Il clima collaborativo, l’attenzione al dettaglio e la dedizione delle tecniche hanno reso l’esperienza altamente formativa per tutte le partecipanti che hanno potuto allenarsi al fianco delle Farfalle azzurre in preparazione per la Coppa del Mondo in programma a Milano dal 18 al 20 luglio e per il campionato iridato in scena a Rio de Janeiro (BRA) dal 18 al 24 agosto.

Questo raduno nazionale si conferma così un pilastro del progetto federale per la formazione delle nuove leve, puntando a costruire fin da ora la futura élite della ginnastica ritmica italiana.