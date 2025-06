Catania - Il Presidente Facci in visita in Sicilia: un segnale di attenzione e vicinanza al territorio 10 Giugno 2025

Lunedì 9 giugno, la sala congressi dell’hotel NH Parco degli Aragonesi ha ospitato un momento di particolare significato per il movimento ginnico siciliano. Il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, Andrea Facci, ha scelto infatti di recarsi personalmente a Catania per incontrare il nuovo Consiglio Regionale FGI della Sicilia, eletto il 29 dicembre scorso. Una visita dal valore simbolico e operativo, a testimonianza dell'attenzione che la Federazione nazionale riserva alle realtà locali e al loro ruolo strategico nella crescita del movimento come dimostra anche l’incontro fatto poco prima con l’Assessore allo Sport del Comune di Catania, dott. Sergio Parisi e il neo presidente del CONI Sicilia, dott. Ezio Falzone.

Reduce dai recenti successi dei nostri ginnasti e delle nostre ginnaste ai campionati europei di Artistica maschile, femminile e Ritmica, il Presidente Facci ha portato in Sicilia non solo il racconto di un’esperienza internazionale esaltante, ma anche un messaggio di condivisione e prospettiva.

Ad accoglierlo, il nuovo Consiglio Regionale FGI, presieduto da Vincenza Limoli e composto da Salvatore Nicotra (vicepresidente), Carmela Vita, Gaetano D'Urso, Francesca Patrizia Lorefice, Luciano Amico, Paolo Barberi, Maurizio Licciardello e Agatino Bevilacqua. Presenti anche, il Consigliere federale Francesco Musso, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti FGI, dott. Renato Galliani, i direttori tecnici regionali delle varie sezioni, i referenti di giuria, i delegati provinciali e una nutrita rappresentanza delle società del territorio.

“Essere qui in Sicilia non è soltanto un gesto formale, ma un impegno concreto della Federazione ad ascoltare i territori, a sostenerne i progetti e a rafforzare il dialogo con tutte le componenti della nostra grande famiglia sportiva. L’incontro di oggi è stato positivo per spiegare alle società siciliane ciò che abbiamo fatto in questi primi intensi cento giorni di lavoro dall’elezione e condividere idee e strategie con l’obiettivo comune di continuare a far crescere la ginnastica siciliana e valorizzare il lavoro quotidiano svolto da dirigenti, tecnici, giudici e società. Il confronto costante è la base per costruire insieme il futuro del nostro movimento “, ha dichiarato Facci durante l’incontro.

Con questa visita, la Federazione Ginnastica d’Italia ribadisce ancora una volta il proprio impegno nel promuovere uno sport di qualità, radicato nei territori e capace di generare opportunità per i giovani e per le comunità locali.