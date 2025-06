Tallinn - Le convocate azzurre al 41° Campionato d'Europa di Ginnastica Ritmica 01 Giugno 2025

Qui Lipsia, a voi Tallinn. Archiviato l’Europeo di Artistica, in Germania, la linea passa a quello dei piccoli attrezzi, in Estonia. Per la 41ª edizione della rassegna continentale di Ritmica, il DTN ad interim, il Presidente federale Andrea Facci, coadiuvato dal suo vice, nonchè capodelegazione, la Farfalla d’argento di Atene 2004, Fabrizia D’Ottavio, ha reso nota la lista dei convocati in partenza per la città anseatica. Dal 4 all’8 giugno, all’Unibet Arena, vedremo in azione le individualiste del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, Sofia RAFFAELI e Tara DRAGAS. Infortunatasi Viola Sella, la terza ginnasta sarà il giovane talento della Lightblue Alice TAGLIETTI, che proprio ad un Europeo di categoria, a Tell Aviv, in Israele, nel 2022, mostrò il suo valore in campo internazionale. Con loro ci saranno anche le rispettive tecniche, Claudia Mancinelli, Spela Alenka Mohar e Sara Menassi.

Per quanto riguarda la squadra, la nuova allenatrice, Mariela Pashalieva, guiderà, insieme alle tecniche Irina Roudaia e Valeria Carnali, il sestetto della New Generation con Chiara BADII e Sofia SICIGNANO (Raffaello Motto di Viareggio) e le quattro aviere della Aeronautica Militare – Laura PARIS, Giulia SEGATORI, Alexandra NACLERIO e Serena OTTAVIANI. Oltre all’insieme senior, sulle rive del Baltico, ci sarà anche quello juniores di Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro. La squadretta composta da Flavia Cassano (Ginnastica Ritmica Iris), Elisa Maria Comignani (Armonia d’Abruzzo Chieti), Chiara Cortese (Eurogymnica Torino), Virginia Galeazzi (Aurora Fano), Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte) ed Elisabetta Valdifiori (Cervia Ginnastica e Sport), si gioca nelle prossime tre settimane l’intera stagione del progetto di Settimo Torinese, visto che dopo l’esperienza europea comincerà quasi subito, dal 18 al 22 giugno, quella iridata a Sofia, in Bulgaria.

La missione FGI si completa poi con le ufficiali di gara Alexia Agani, Maria Isabella Zunino Reggio e lo staff medico composto dal dottor Matteo Ferretti e dai fisioterapisti Michele Ragni e Alessio Sauchelli. Una parte della delegazione italiana spiccherà il volo, domani, il 2 di giugno, nel giorno della Festa della Repubblica che, ce lo auguriamo, potrebbe diventare un’altra festa della ginnastica, dopo quella celebrata ieri sera alla Red Bull Arena, in Sassonia, tra le medaglie dei grandi attrezzi, e la classica Summer Edition della GIF, in programma a fine giugno alla Fiera di Rimini. Si comincia con le 5 palle e le 10 clavette dei quintetti giovanili, reduci dall’argento con la seconda routine all’European Cup di Baku - e con le étoile individuali. A Budapest, nel 2024, un paio di mesi prima dei Giochi Olimpici di Parigi, si impose Stiliana Nikolova, sulla nostra Sofia Raffaeli, argento all around e al nastro, ma oro alla palla. Il team dell’Accademia di Desio, invece, arriverà giovedì 5 giugno, pronto all’esordio, in una formazione inedita ma molto competitiva - come dimostrato nelle recenti trasferte in Azerbaijan - sui due minuti e mezzo con i 5 nastri al ritmo di “Saltarello” di Enrico Melozzi e su quelli con 3 palle e 2 cerchi e le note del mix Trouble/Tutti i Frutti di Elvis Presley.

