Gorle - La sfida dei Campionati Italiani Assoluti assegnerà i titoli 2025 della Ginnastica Aerobica 28 Maggio 2025

Nel weekend di sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, nella cornice del Palalovato di Gorle, con l’organizzazione della società locale dell’Aerobica Evolution del presidente Fausto Oberti, andranno in scena i Campionati Assoluti di Ginnastica Aerobica, accompagnati da quattro competizioni a corredo: il Trofeo delle Regioni, il Trofeo Aerodance, il Trofeo MAA e il Gran Premio d'Estate.

Si rinnova, dunque, l’appuntamento nella medesima cornice di un anno fa, quando sempre al centro sportivo di Gorle vennero assegnati i titoli 2024. Non mancherà lo spettacolo, anche perché in gara ci sono i migliori interpreti della disciplina, guidata dalla Direttrice Tecnica Nazionale Luisa Righetti. Nell’individuale maschile e femminile Francesco Sebastio della Ginnastica Francavilla e Arianna Ciurlanti della Ginnastica Macerata intendono difendere il titolo personale. Dalla Puglia, con furore, anche il trio assoluto composto da Sebastio, Davide Nacci e Pierpompeo Semeraro. I padroni di casa dell’Aerobica Evolution, invece, tornano in pedana per cercare una nuova affermazione sia con la coppia mista Elisa Marras-Andrea Colnago, sia con il gruppo.

Sarà la prima competizione nazionale di prima fascia dell’anno, dopo gli appuntamenti di World Cup a Cantanhede e Tokyo (dieci medaglie tra tutte le sfide). Ad attendere gli azzurri e le azzurre della sezione ci saranno i World Games di agosto a Chengdu, in Cina, e i Campionati Europei junior e senior di novembre, a Ganja, in Azerbaijan. Il calendario nazionale della disciplina, invece, si concluderà con il Campionato di Serie A, in scena a Monte di Procida il 13 e 14 dicembre.

La competizione prenderà il via sabato 31 maggio con le qualificazioni degli Assoluti e, a seguire, la sfida per il Gran Premio d’Estate. Domenica 1° giugno, invece, si svolgerà il Trofeo MAA, il Trofeo delle Regioni Junior A e Aerobica Dance. A concludere il fine settimana, con i fuochi d’artificio, le finali degli Assoluti per i titoli di specialità 2024 che verranno trasmesse in diretta su Volare, il canale di riferimento della ginnastica sulla piattaforma OTT Sportface Tv con il commento giornalistico di Marcello Brancaccio e quello tecnico della consigliera federale Michela Castoldi.

ELENCO AMMESSI

ALBO D'ORO ASSOLUTI

CIRCOLARE DI CONVOCAZIONE