Milano - Facci incontra la Sottosegretaria Picchi e consolida l'amicizia tra FGI e Regione Lombardia 13 Marzo 2025

Il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Andrea Facci ha incontrato, insieme al consigliere federale Franco Mantero, il Sottosegretario con delega Sport e Giovani Federica Picchi. L’occasione è stata creata per fare reciproca conoscenza e per consolidare i progetti già in essere tra FGI e Regione Lombardia, a cominciare dalla ristrutturazione e l’ammodernamento della palestra “Guglielmetti” di via Ovada, a Famagosta, sede di una storica Accademia federale di artistica maschile e femminile. Nel capoluogo lombardo, dal 18 al 20 luglio, andrà in scena la tappa conclusiva delle World Cup Series di Ritmica, all’Unipol Forum di Assago. Il numero uno della ginnastica italiana, ovviamente, ha invitato la dott.ssa Picchi ad assistere dal vivo all’evento più importante del calendario dei piccoli attrezzi. I rapporti con l’amministrazione di Attilio Fontana sono sempre stati ottimi e non è escluso, visti i bandi sull’impiantistica, che possano esserci future collaborazioni tra le sue istituzioni, in un territorio che, affiliazioni alla mano, è il più ginnico del Paese.