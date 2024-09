Settimo Torinese - L'Italbaby di Ritmica accolta in Comune. La Sindaca Piastra: "Orgogliosi di avervi qui con noi!" 28 Settembre 2024

Ieri sera, la squadra nazionale Junior di Ginnastica Ritmica – formata da Flavia Cassano (Iris Giovinazzo), Elisa Maria Comignani (Armonia d’Abruzzo), Chiara Cortese (Eurogymnica Torino), Virginia Galeazzi (Aurora Fano), Sophia Maria Militello (Gymnasium Gravina), Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte), Anna Russo (Eurogymnica Torino), Elisabetta Valdifiori (Euganea 5 cerchi) - è stata accolta in sala consigliare del comune di Settimo Torinese dove il primo cittadino, Elena Piastra, l'assessore allo sport Giancarlo Brino e tutto il consiglio comunale hanno voluto dare il benvenuto ufficiale ad atlete e allenatrici. "E' davvero un privilegio per noi ospitare qui a Settimo l’Italbaby dei piccoli attrezzi – ha dichiarato Brino - Grazie ad un percorso di collaborazione che si è costituito con la Federazione Ginnastica d’Italia e Eurogymnica. Il nostro impegno è quello di farvi sentire il più possibile a casa vostra, in questi mesi in cui state preparando i campionati europei ed i mondiali". L'accoglienza della sindaca è stata altrettanto calorosa: "E' stato bello vedervi allenare da noi, in queste settimane. Sappiate, ragazze, che la nostra città tifa per voi e che quando sarete in gara potrete contare sempre sul nostro tifo".