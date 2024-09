Seminario di Formazione per dirigenti sportivi della Federginnastica: da Bari a Padova...verso Catania 16 Settembre 2024

Prosegue il tour del Seminario di Formazione della Federazione Ginnastica d’Italia sui modelli di sviluppo per una moderna società sportiva, dal rispetto delle nuove normative allo sviluppo di progetti nel campo della comunicazione, marketing e organizzazione eventi. Dopo la tappa pugliese con il Presidente del Comitato Regionale Lorenzo Cellamare, sabato 7 settembre 2024, presso la Società Ginnastica Angiulli in Viale Cotugno a Bari, il corso, curato da Roberto Ghiretti si è spostato in Veneto, a Padova, nelle sale dell’Hotel Crowne Plaza, sabato 14 settembre, alla presenza di 30 dirigenti societari e del numero uno del CR-FGI Dario Martello. Prossimo appuntamento in Sicilia, domenica 6 ottobre, ad Aci Castello, Catania, dalle 9.30 presso il President Park Hotel.