Coimbra – Lautaro Chialvo in Freestyle verso la finale di Coppa del Mondo. Oggi le qualifiche Speed 14 Settembre 2024

Si è concluso ieri il programma delle qualifiche Freestyle della Coppa del Mondo a Coimbra, in Portogallo. Bravo Lautaro Chialvo che, con un ottimo 27.880 si posiziona al terzo posto in classifica e accede di diritto alla finale a otto. In gara ieri anche Giulio De Carolis e Fausto Vicari arrivati, rispettivamente, in 19ª e 21ª piazza con punti 22.700 e 22.400. Il programma prosegue con le qualifiche speed che vedrà impegnati Andrea Consolini e Luca Demarchi. La delegazione azzurra, guidata dal Direttore Tecnico Nazionale Roberto Carminucci, è composta anche dai tecnici Francesco Venturelli e Marco Bisciaio e dal fisioterapista Alessandro Calcinaro