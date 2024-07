Parigi - Giappone, ottava meraviglia. Cina, sbarra fatale! USA di bronzo. L'ItalGAM sesta tra i giganti olimpici 29 Luglio 2024

La finale a squadre maschile si apre come le qualificazioni, con Mario Macchiati agli anelli. L’Italia, sesta nel concorso di ammissione, gira insieme agli Stati Uniti, quinti: un’accoppiata che rivedremo anche domani con la femminile. Gli americani sono meno dominanti delle colleghe donne ma comunque fortissimi e precedono di una posizione gli azzurri, che, a loro volta, puntano, zitti zitti, a rosicchiare qualcosa. Quindi, all’interno di una finale galattica, con tutti gli occhi puntati su Cina e Giappone, Bartolini e compagni si giocano la loro sfida nella sfida, fianco a fianco con una delle possibili medagliate. Al castello di Bercy il poliziotto marchigiano porta a casa la sua routine, ostentando ormai un certo agio sugli attrezzi olimpici. L’arrivo stoppato sullo Tsukahara avvitato in uscita gli porta un decimo e 66 in più rispetto a ieri l’altro: 13.566 (D. 5.000 – E. 8.566). Si migliora di oltre due decimi anche il nostro secondo qualificato per la finale all-around di mercoledì 31, Yumin Abbadini, che chiude il suo di Tsukahara avvitato con 13.633 (D. 5.000 – E. 8.633). Leggero passetto all’arrivo invece per Lorenzo Minh Casali, pressoché sulla stessa linea del Concorso I con altri 13.633 punti (D. 5.200 – E. 8.433). Forti del totale di 40.832, alla prima rotazione, i ragazzi di Giuseppe Cocciaro partono con più di quattro decimi rispetto al 40.400 di sabato scorso.

Sulla rincorsa dei 25 metri il primo a correre è lo specialista sardo con i suoi 50 tatuaggi che ne disegnano in aria le linee eleganti. Un passetto d’assestamento all’atterraggio del Kasamatsu con un avvitamento e mezzo porta al 14.500 (D. 5.200 - E. 9.300). Parte da 5.2 anche Macchiati che con lo stesso salto - e la penalità di un punto per essere uscito dalla linea - si ferma a 14.300 (D. 5.200 – E. 9.200). Conclude Casali: l’agente di Offagna che studia da nutrizionista si mangia la pedana a cinque cerchi e vola nel cielo francese con i suoi due avvitamenti. Peccato per un altro passetto d’equilibrio laterale; comunque il suo 14.466 (D. 5.600 - E. 8.966) consegna alla squadra 43.266 punti complessivi. I tre decimi in meno rispetto al 43.533 del Q1 ci fanno perdere l’abbrivo iniziale. E gli States sono in fuga, avanti di due punti e sessantasei centesimi, leader provvisori della classifica.

Terzo giro ci spostiamo alla parallela e la formazione resta la stessa. Come al volteggio, anche qui rompe il ghiaccio Bartolini, che il 27 luglio, al contrario, era stato l’ultimo sia sugli staggi, sia sulla tavola. Il campione allenato da Paolo Pedrotti all’Accademia di Milano esce con un doppio carpio, ma la sua routine da 5.3 è meno pulita del solito. Il 13.700 del Capitano (D. 5.300 – E. 8.400) è al di sotto del 14.100 di due giorni fa, ma spalanca comunque la strada ai compagni. Macchiati, che aveva penalizzato la sua prestazione in qualifica con un’oscillazione a vuoto (non riuscendo a dare il suo contributo alla squadra), si riscatta con un ottimo 14.333 (D. 5.800 - E. 8.533), dopo aver tolto quel Dyamidov ¼ che gli dava noia. Doppio avanti inchiodato e poi giù ad abbracciare il suo coach, Marco Fortuna. Lorenzo Minh, il talento di Hanoi con il cuore anconetano, conclude il terzetto con uno Tsukahara avvitato e il personale di 14.066 (D. 5.600 - E. 8.466). Al giro di boa l’ItalGAM fa suoi altri 42.099 punti, ricalcando, su per giù, la gara di ammissione con un 126.197 contro il 126.233 di sabato (quando però si poteva scartare un punteggio).

Alla sbarra torna ad alzare il braccio per primo Don Mario Pellicina, come lo conoscono sui social. Macchiati, 12.833 (D. 5.000 - E. 7.833) dopo un’ottima sequenza, maltratta un po’ il doppio teso con due avvitamenti camminando all’indietro. Dopo il numero uno degli assoluti di Cuneo, tocca al numero due. Yumin, riposatosi per due turni, prima riserva olimpica in questa specialità, ci regala un’altra prova convincente, pur partendo da un decimo in meno. L’aviere bergamasco, cresciuto da Alberto Busnari, segna sul tabellone 14.033 (D. 5.800 - E. 8.233). Purtroppo il sogno dei Giochi Olimpici si trasforma in un incubo per Carletto Macchini, che cade di nuovo sul Pegan e questa volta fa ancora più male perché con la formula del 5-3-3 della final eight il conseguente 12.766 (D. 5.800 - E. 6.966) entra nel computo generale: 39.632 (più di un punto in meno delle qualifiche). A due terzi di gara, con il punteggio complessivo di 165.829 l’ItalGAM occupa l’ultima posizione provvisoria. Il team USA oramai è volato via e si sta giocando il podio con Cina e Ucraina. In ritardo clamoroso il Giappone, appaiato alla Gran Bretagna. Poi, nella parte bassa Canada e Svizzera sono ancora alla portata degli azzurri.

Il tentativo di rimonta comincia in diagonale al corpo libero. La prima rincorsa è di Abbadini che ci regala subito un 14.066 (D. 5.500 - 8.566) che riaccende l’entusiasmo. Continua Casali 13.700 (D. 6.000 - E.7.700), poco preciso sugli arrivi ma comunque solido. E poi arriva lui, “Sua Eleganza” Bartolini che non deve interrogare "Saw", l’enigmista che ha tatuato sulla schiena, per determinare il suo destino. Nicola se lo scrive da solo e il 14.133 (D. 5.900 – E. 8.233) del suo condottiero regala all’Italia un 41.899 che fa respirare.

Il traguardo va raggiunto a cavallo, ma più che una parata somiglia ad un rodeo. Yumin è il primo a salire in sella con i suoi Thomas ubriacanti, sotto gli occhi di un Bunsari che per lui non è un elemento ginnico ma un maestro. L’aviere dell’Aeronautica bissa il 14.200 (D. 5.800 – E. 8.400) delle qualifiche. Carlo Macchini cerca di cancellare dalla testa il secondo errore alla sbarra nell’arco di tre giorni, su un elemento, per giunta, che non sbagliava quasi mai, e il 12.766 (D. 5.300 - E. 7.466) è certamente la conseguenza di uno stato d’animo comprensibilmente in down. Il 13.566 (D. 5.700 - E. 7.866) di Macchiati premia la galoppata con il 40.532 di specialità e il totale di 248.260, sufficiente a scavalcare Svizzera (settima con 247.427) e Canada (ultimo a quota 245.426). La Nazionale di Artistica, pertanto, conferma la sesta piazza dalla quale veniva. I “Fantastici Cinque” della FGI possono festeggiare a Casa Italia il miglior piazzamento di squadra da Barcellona ’92, quando Paolo Bucci, Gianmatteo Centazzo, Boris Preti, Ruggero Rossato, Gabriele Sala e Alexandro Viligiardi, orfani dell’infortunato Jury Chechi, ottennero il quinto posto.

Intanto in testa alla classifica succede di tutto, lo statunitense Stephen Nedoroscik tira fuori una prova straordinaria al cavallo e con il suo 14.866 trascina Malone Brody, Paul Juda, Asher Hong e Frederik Richard sul gradino più basso del podio. Grazie al totale di 257.793 il Team USA si riprende una medaglia a squadre che mancava da Pechino 2008, quando vinse lo stesso un bronzo, dietro Cina e Giappone. Anche stavolta ha le stesse Nazioni davanti ma l’ordine è invertito. Alla sbarra, infatti, accade l’imponderabile: il cinese Su Weide cade per ben due volte dal ferro e con 11.600 tronca i sogni aurei dei compagni. Il campione olimpico uscente, Daiki Hashimoto, che sale dopo di lui, fa quello che non gli era riuscito in qualifica e con 14.566 sugella il sorpasso. Inutile il tentativo finale Zhang Boheng, che, malgrado lo straordinario 14.733, non riesce a compensare il disastro di Su Weide. Con 259.594 l’Imperatore Hashimoto, KAYA Kazuma, OKA Shinnosuke, SUGINO Takaaki e TANIGAWA Wataru raggiungono quell’oro olimpico che sfuggi loro a Tokyo 2021 e che il Sol Levante aveva già vinto altre sette volte, l’ultima a Rio de Janeiro con Kōhei Uchimura. La Cina, che aveva dominato le qualificazioni e condotto cinque sesti della finale, si lecca le ferite d’argento. LIU Yang, SU Weide, XIAO Ruoteng, ZHANG Boheng e ZOU Jingyuan con il totale di 259.062 centrano il quinto podio di squadra consecutivo, migliorando di una posizione rispetto a tre anni fa, quando finirono terzi dietro Russia, assente a Parigi per squalifica, e Giappone. Quarto posto per una bella Gran Bretagna che con 255.527 tiene a distanza l’Ucraina di Illia Kovtun, quinta a quota 254.761. I primi quattro posti sono gli stessi dei Mondiali di Anversa. L’unica che fa un balzo in avanti è l’Italia, che in Giappone era l’ottava meraviglia del mondo, e oggi è la sesta! Di seguito la sequenza delle sei rotazioni italiane:

ANELLI: ITALIA 40.832

MACCHIATI Mario 13.566 (D. 5.000 – E. 8.566)

ABBADINI Yumin 13.633 (D. 5.000 – E. 8.633)

CASALI Lorenzo Minh 13.633 (D. 5.200 – E. 8.433)

VOLTEGGIO: ITALIA 43.266

BARTOLINI Nicola 14.500 (D. 5.200 - E. 9.300)

MACCHIATI Mario 14.300 (D. 5.200 – E. 9.200)

CASALI Lorenzo Minh 14.466 (D. 5.600 - E. 8.966)

PARALLELE PARI: ITALIA 42.099

BARTOLINI Nicola 13.700 (D. 5.300 – E. 8.400)

MACCHIATI Mario 14.333 (D. 5.800 - E. 8.533)

CASALI Lorenzo Minh 14.066 (D. 5.600 - E. 8.466)

SBARRA: 39.632

Mario MACCHIATI 12.833 (D. 5.000 - E. 7.833)

Yumin ABBADINI 14.033 (D. 5.800 - E. 8.233)

Carlo MACCHINI 12.766 (D. 5.800 - E. 6.966)

CORPO LIBERO: 41.899

Yumin ABBADINI 14.066 (D. 5.500 - 8.566)

Lorenzo Minh CASALI 13.700 (D. 6.000 - E.7.700)

Nicola BARTOLINI 14.133 (D. 5.900 – E. 8.233)

CAVALLO CON MANIGLIE: 40.532

Yumin ABBADINI 14.200 (D. 5.800 – E. 8.400)

Carlo MACCHINI 12.766 (D. 5.300 - E. 7.466)

Mario MACCHIATI 13.566 (D. 5.700 - E. 7.866)

TOTALE FINALE A SQUADRE GAM 248.260

Ph.Bufolin/FGI