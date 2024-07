Parigi - Aperto il Villaggio Olimpico, arrivano i primi atleti! 18 Luglio 2024

Pronti, partenza. L'Italia Team da record comincia a trasferirsi in Francia in attesa della cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024, in programma da venerdì 26 luglio. Da giorni alcuni membri della missione sono impegnati nell'allestimento della Palazzina tricolore al Villaggio Olimpico e di Casa Italia mentre è partito in tarda mattinata, con un volo di linea dall'Aeroporto di Fiumicino, il segretario generale del Coni e capo missione della delegazione olimpica Carlo Mornati assieme a buona parte della preparazione olimpica e dello staff dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni. (foto Olympics)

La data non è casuale: apre ufficialmente oggi, infatti, il Villaggio Olimpico. Situato a nord di Parigi, a otto giorni dalla Cerimonia di Apertura, vi è previsto l'arrivo di circa duemila persone tra atleti e staff, secondo quanto riferito dal Comitato Organizzatore. A Saint-Denis cominciano ad accomodarsi le prime delegazioni, in un’area residenziale che si estende su 52 ettari, in vista del picco, con oltre 14.000 persone di cui 9.000 atleti, previsto al Villaggio nel pieno dei Giochi. Domani pomeriggio, sempre da Fiumicino, sarà la volta del presidente del Coni Giovanni Malagò, anticipato in mattinata dai primi atleti.

Per chi non potrà raggiungere i siti dei Giochi Warner Bros. Discovery sarà la Casa Olimpica in Europa e con Discovery+ è pronta a offrire agli appassionati italiani la più ampia copertura possibile: oltre 3.800 ore live arricchite da una programmazione di speciali, approfondimenti e magazine, dalla Francia e dall'Italia. Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros. Discovery Italy & Iberia, ha dichiarato: "L’Olimpiade è la massima celebrazione dello sport e l'offerta di Warner Bros.Discovery e Eurosport per Parigi 2024 è monumentale. Come broadcaster ufficiale siamo davvero orgogliosi di dare agli oltre 400 atleti della spedizione italiana il palcoscenico che meritano, premiando i sacrifici di anni e mostrando la passione e la dedizione che li ha portati a competere ai Giochi". Tanti i talent, atleti, ex atleti, tecnici, intorno ai 100, che racconteranno le imprese azzurre, da Dorothea Wierer a Margherita Granbassi passando per Rachele Sangiuliano, Andrea Meneghin, Roberto Cammarelle, Marco Aurelio Fontana e Rossano Galtarossa.

Durante l'evento di presentazione del palinsesto è intervenuto anche il Presidente Malagò: "Le medaglie sono degli atleti, sono sempre stato molto chiaro su questo: calcoli è impossibile farli, l'obiettivo comunque è quello, fare meglio di Tokyo. Vincere qualche medaglia in più e meno d'oro viene classificato da qualcuno meno bene, io non sono d'accordo. Abbiamo moltissime frecce nel nostro arco, ma è tutto da dimostrare".