Torino - Prosegue la selezione per la Squadra Junior di Ginnastica Ritmica 16 Luglio 2024

Il sogno delle giovani Farfalle riparte dal Piemonte per costruire ali forti per volare sulle più importanti pedane del mondo. Appena un mese fa, a Settimo Torinese, alla presenza della Sindaca Elena Piastra e del Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Gherardo Tecchi, è stato presentato il progetto della nuova squadra nazionale italiana juniores di Ginnastica Ritmica, in preparazione per i Campionati d‘Europa di categoria, in programma dal 4 all'8 giugno 2025 a Tallin, in Estonia e per i Campionati del Mondo di Sofia, in Bulgaria, dal 18 al 22 giugno 2025. L’Italbaby si allenerà presso il moderno ed accogliente palasport cittadino, il "Pala 200", agli ordini di Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, con il supporto del presidente del Comitato regionale FGI Piemonte e Valle D'Aosta Angelo Buzio, del numero uno dell'Eurogymnica Torino Luca Nurchi e del Direttore Marco Napoli.

Il progetto delle piccole Farfalle sarà coordinato e supervisionato dalla Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccarani che, difatti, ha indetto degli allenamenti collegiali nazionali per la selezione delle componenti del nuovo gruppo d’insieme junior. Già partito il primo raduno, proprio all’Accademia Internazionale dei piccoli attrezzi a Desio, là dove le Farfalle hanno plasmato il sogno olimpico che fra qualche settimana porteranno sulla pedana di Parigi 2024. Agli ordini della responsabile Tiziana Colognese e delle allenatrici Francesca Cugurra e Svetlana Durdenevskaya, sono state convocate 16 giovani ginnaste – classe 2010 e 2011 – tra le quali la DTN Maccarani selezionerà 8 atlete che prenderanno parte al secondo allenamento, indetto sempre a Desio dal 17 al 27 luglio.

D’altronde la storia della Squadra Junior racconta grandi esperienze e successi internazionali. Impossibili da dimenticare i due argenti mondiali di Mosca 2019 nel concorso generale e nella finale ai 5 nastri, oppure la piazza d’onore europea con le 10 clavette di Budapest 2017, o ancora il bronzo dell’Italbaby a Baku 2019 nell’all-around a squadre. Il più recente, infine, è il terzo gradino del podio continentale nell’ultima edizione 2023, nuovamente in scena nella capitale dell’Azerbaijan, nella finale con le cinque funi. Inoltre, spesso, la squadretta ha rappresentato un trampolino di lancio per le campionesse del domani. Nel gruppo del 2015, protagonista dell’Europeo a Minsk, era presente parte della Nazionale del futuro: le aviere dell’attuale squadra Agnese Duranti e Daniela Mogurean oltre all’individualista Milena Baldassarri. Ancora prima, nel 2013, era toccato a un'altra colonna portante delle Farfalle, Martina Centofanti. Tutte, fra poco, in partenza per i Giochi Olimpici di Parigi. Più recentemente, erano nell’insieme junior anche l’individualista Viola Sella e le tre componenti della seconda squadra Alexandra Naclerio, Giulia Segatori e Serena Ottaviani.

Un vivaio cresciuto con il progetto iniziato a Fabriano fino al 2021, proseguito lo scorso anno a Pescara – con il supporto dell’Armonia d’Abruzzo e il lavoro di Germana Germani e Chiara Ianni – e ora approdato a Torino, dove si inizieranno a costruire i sogni delle giovani Farfalle con l’ambizione di volare, anche loro, fra quattro anni, alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.