Parigi - Numeri e primati di una Mission Extra Large. Marche e Lombardia le regioni più presenti 21 Luglio 2024

Sono 17 gli atleti totali della FGI (12 femmine e 5 maschi) ai Giochi Olimpici di Parigi, sui 21 posti disponibili (manca il Trampolino). Solo la Cina ha più rappresentanti dell’Italia, 20 in tutto, con quattro trampolinisti (due uomini e due donne) ma un’individualista della ritmica in meno, su una popolazione di un miliardo e 400 milioni abitanti, contro i 60 milioni scarsi che vivono sullo Stivale. La Spagna, che ha pure 17 iscritti, non può contare però sulla squadra di artistica femminile. Un en plein storico mai raggiunto da quando sono stati introdotti i tornei qualificanti.

LA FGI RISPONDE PRESENTE

Un bingo senza precedenti, che consegna al Coni la delegazione di ginnasti di artistica e ritmica più numerosa di sempre. Non era mai accaduto infatti che la FGI qualificasse ai Giochi, contemporaneamente, le tre squadre dei grandi attrezzi, maschile e femminile, e quella dei piccoli, più le due individualiste. A Londra, ad esempio, le squadre erano tutte presenti, ma per la ritmica al singolare c’era soltanto Julieta Cantaluppi, e solo il regolamento di allora, che prevedeva l’Insieme GR composto da sei ginnaste anziché le cinque attuali, mantiene sul pareggio il totale dei convocati, a quota 17. Poi nel 2012 al Trampolino Elastico si aggiunse pure Flavio Cannone, il diciottesimo.

IN MARCIA CON LE STELLETTE

La rappresentativa FGI, a parte il civile Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese), è composta interamente da esponenti dei gruppi sportivi militari e di pubblica sicurezza: il caporal maggiore dell’Esercito Italiano Angela Andreoli, appena arruolata nel centro della Cecchignola, sette avieri dell’Aeronautica Militare, con l’aggiunta del coach Alberto Busnari, privo aviere capo di Vigna di Valle, e otto agenti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, più la riserva Alessia Russo (che con una Carta P alloggerà nel villaggio satellite a Boulevard des Invalides, insieme alla tecnica Olga Tishina).

LA GINNASTICA NON HA ETÀ

La più giovane donna dell’intera spedizione Coni è Manila Esposito, classe 2006 (l’anno in cui la Ferrari si laureava campionessa mondiale ad Aarhus in Danimarca) come Angela Andreoli, ma di cinque mesi più piccola. La ginnasta di Torre Annunziata diventerà maggiorenne il Giorno dei Morti, il 2 novembre 2024. Bartolini invece, è il più longevo dei maschi con le sue 28 primavere, celebrate il sette febbraio scorso. È coetaneo, ma di maggio, invece (il 5 per l’esattezza) – e per lui “ai posteri l’ardua sentenza” - l’altro anziano della Compagnia degli Anelli, Carlo Macchini, mentre la veterana tra le donne è la capitana delle Farfalle, Alessia Maurelli, nata il 22 agosto del 1996. Quindi tra le più piccole e i più grandi, dal 1996 al 2006, ci sono dieci anni esatti di differenza.

LA GEOGRAFIA DEI CAMPIONI

Le regioni più rappresentate sono le Marche (Macchini-Casali-Macchiati-Raffaeli) e la Lombardia (Abbadini, Villa, Andreoli e Paris), con quattro atleti ciascuna, anche se Lorenzo Minh è nato in Vietnam, ad Hanoi. Milena Baldassarri, marchigiana di adozione, in realtà ha ricevuto i suoi natali da Ravenna; pertanto, è nella terza delegazione regionale più presente (con due atlete, contando anche la modenese Elisa Iorio): l’Emilia-Romagna. Anche qui è un po’ borderline la posizione di Alessia Maurelli, nata a Rivoli, in provincia di Torino, quindi unica piemontese, ma cresciuta a Ferrara, e allora terza emiliano-romagnola. Seguono con un/una solo/a ginnasta ciascuno Sardegna (Bartolini), Liguria (D’Amato), Campania (Esposito), Lazio (Centofanti), Umbria (Duranti). Daniela Mogurean, pur essendo di origini Moldave (viene da Chișinău) è di fatto cittadina del Veneto, visto che ha mosso i suoi primi passi ginnici in Italia alla A.S.G. Vis Favaro di Venezia. La riserva Alessia Russo porta con sé l'orgoglio della Toscana.

RECORD DI PARTECIPAZIONI

Dopo il forfait di Vanessa Ferrari che detiene il primato individuale femminile di presenze a cinque cerchi (quattro) - davanti a Monica Bergamelli e alla forlivese Miranda Cicognani, prima donna portabandiera ai Giochi di Helsinki 1952, entrambe ferme a tre partecipazioni – le habitué delle Olimpiadi nella delegazione 2024 sono Alessia Maurelli e Martina Centofanti, con tre presenze ciascuna (Rio de Janiero2016 – Tokyo 2021 – Parigi 2024). Eguagliato nella ritmica il record delle due Elisa, Santoni e Blanchi che presero parte, sempre in squadra, ai Giochi di Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012. A seguire con due volte ciascuna ci sono Agnese Duranti e Daniela Mogurean, che in Giappone, tre anni fa, vinsero con le altre due compagne e con Martina Santandrea (ritiratasi l’Estate scorsa) il bronzo d’Insieme. Sarà la seconda esperienza anche per l’individualista Milena Baldassarri, l’unica a concedere il bis, oltre a Giulia Staccioli (Los Angeles 84 e Seul 88) e Irene Germini (Barcellona 92 e Atlanta 96). Tra l’altro, con l’esordiente Sofia Raffaeli, è un inedito assoluto che la stessa società, in questo caso la Ginnastica Fabriano, porti ai Giochi due atlete individuali, anche se ormai vestono la divisa di AM e Fiamme Oro. Seconda volta, infine, per Alice D’Amato, l’unica superstite della rosa di Tokyo che sfiorò il podio. Nel 2021 accanto a lei c’erano la Ferrari, la gemella Asia, Martina Maggio e l’individualista Lara Mori. Tutti gli altri azzurri sono esordienti!

Ecco, in sintesi, la composizione ufficiale della Ginnastica:

Artistica Maschile

Nicola BARTOLINI (Pro Patria Bustese)

Yumin ABBADINI (Aeronautica Militare)

Lorenzo CASALI (Fiamme Oro Polizia di Stato)

Mario MACCHIATI (Fiamme Oro Polizia di Stato)

Carlo MACCHINI (Fiamme Oro Polizia di Stato)

Artistica Femminile

Alice D’AMATO (Fiamme Oro Polizia di Stato)

Manila ESPOSITO (Fiamme Oro Polizia di Stato)

Elisa IORIO (Fiamme Oro Polizia di Stato)

Giorgia VILLA (Fiamme Oro Polizia di Stato)

Angela ANDREOLI (Esercito Italiano)

Ritmica

Milena BALDASSARRI (Aeronautica Militare)

Sofia RAFFAELI (Fiamme Oro Polizia di Stato)

Alessia MAURELLI (Aeronautica Militare)

Martina CENTOFANTI (Aeronautica Militare)

Agnese DURANTI (Aeronautica Militare)

Daniela MOGUREAN (Aeronautica Militare)

Laura PARIS (Aeronautica Militare)

Riserve:

Alessia RUSSO (Fiamme Oro Polizia di Stato)