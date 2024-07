Ancona - Il governatore Acquaroli saluta la delegazione olimpica marchigiana. Luna: "Siamo una regione piccola ma sportivamente grande" 13 Luglio 2024

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’assessore allo sport Chiara Biondi, il presidente del Coni regionale Fabio Luna ed altre autorità locali, presso Palazzo Raffaello ad Ancona hanno voluto salutare gli atleti, tecnici, medici, fisioterapisti e official che rappresenteranno le Marche ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Presenti per la ginnastica, oltre al numero uno del Comitato FGI Marco Baioni, le meravigliose ginnaste individualiste della ritmica: il vulcano di Chiaravalle Sofia Raffaeli (Fiamme Oro) e Milena Baldassarri (Aeronautica Militare), ravennate di nascita ma fabrianese d’adozione, con la loro allenatrice Claudia Mancinelli e il massofisioterapista Michele Ragni. Per l’artistica maschile, accompagnati dal responsabile del centro tecnico federale di Fermo Marco Fortuna, sono interventi gli anconetani Lorenzo Minh Casali, neo campione italiano agli Assoluti di Cuneo, e Carlo Macchini, nonchè il campione uscente 2023, il fermano Mario Macchiati, tutti del gruppo sportivo della Polizia di Stato. Assenti giustificati per impegni istituzionali, altri due marchigiani illustri: il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia cav. Gherardo Tecchi, impegnato in Consiglio Nazionale del Coni a Roma, e il DTN Giuseppe Cocciaro che sta seguendo il resto della preparazione olimpica dell’ItalGAM.

Non sono mancati campionissimi di altri sport, come Tommaso Marini (numero uno del ranking mondiale nella scherma), Giovanna Trillini e Assunta Legnante (atleta paralimpica che a Parigi punta al triplete iridato), Michele Massa (scherma) e il ‘mago’ Giorgio Farroni per il paraciclismo (cronometro/strada), alla sua sesta Olimpiade. Collegati in video Federica Sileoni per l’equitazione paralimpica (dressage), la mezzofondista Ndiaga Ndieng e l’arbitro di basket in carrozzina Maurizio Zamponi. Non c’erano invece il portabandiera Gianmarco Tamberi e Simone Barontini per l’atletica leggera, Alessandro Ragaini per il nuoto, Fabio Balaso e Mattia insieme al medico Piero Benelli e Gaia Giovannini della Megabox Vallefoglia per la pallavolo femminile. Oltre alla fiorettista Alice Volpe, al CT. Stefano Cerioni, alla preparatrice atletica Annalisa Coltorti e al fisioterpista Stefano Vandini per la scherma, a Elisabetta Cocciaretto, a Luciano Taddeo Darderi e a Simone Vagnozzi per il tennis (allenatore del numero uno al mondo Jannik Sinner). Infine, Riccardo Pianosi per la vela e Giulia Cicchinè, inviata di Eurosport.

In totale 21 atleti, pronti a viaggiare fino a Parigi per fare sognare e ambire a una medaglia che farebbe impazzire di gioia una regione intera. “E’ con grande soddisfazione e orgoglio che salutiamo la nostra delegazione in partenza per Parigi — le parole del governatore Acquaroli — Ringraziamo il Coni e il Cip per questa bella iniziativa. Non nascondo anche una certa emozione di fronte a tanti campioni affermati e a tanti giovani che si impegnano al massimo con serietà e rigore per realizzare un sogno. Siamo entusiasti di questi ragazzi e consapevoli che la nostra è una regione che sta crescendo tantissimo nello sport grazie anche agli sforzi fatti dalle società sportive e dalle amministrazioni locali che hanno investito sulle infrastrutture”. “Siamo una regione piccola come dimensione — ha aggiunto il massimo dirigente del Coni locale, Fabio Luna — ma grande da un punto di vista sportivo”. Le Marche saranno presenti a Parigi “in tutti i settori dello sport — ha concluso — Voglio inoltre ricordare che nelle ultime 8 edizioni, ad Atlanta 1996 con Giovanna Trillini, nel 2012 con Valentina Vezzali e ora con Gianmarco Tamberi, una piccola regione come la nostra ha avuto l'onore di avere per ben tre volte il portabandiera”.