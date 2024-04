Rimini - Tecchi: "Benvenuti nella grande palestra della ginnastica europea per il film di un campionato da premio Oscar" 24 Aprile 2024

Il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, cav. Gherardo Tecchi, ha aperto la rassegna riminese con un saluto a tutte le delegazioni straniere e un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento.

“I Campionati Europei di Ginnastica Artistica, maschili e femminili, saranno uno degli eventi dell’anno, in Italia, nel resto d’Europa e non solo. Nell'anno olimpico, senza i Mondiali, la rassegna continentale diventa il momento clou delle nostre discipline, una sorta di prova generale per i Giochi di Parigi. I migliori interpreti dei grandi attrezzi arriveranno nella città di Romeo Neri, nella terra di Alberto Braglia, pionieri olimpici dell'inizio del secolo scorso, per raccontarci la ginnastica moderna all'inizio di un nuovo millennio.

La Federazione Italiana, la più antica del nostro Paese, dopo aver organizzato i Campionati Europei di Aerobica e Acrobatica nel 2021 e di Trampolino nel 2022, con le due manifestazioni di Artistica del 2023 - e quindi le cinque totali in tre anni - diventa davvero una delle realtà più solide e affidabili dell’European Gymnastics. L’Italia, fianco a fianco con gli amici di Losanna, è oramai una casa aperta alla ginnastica planetaria, come questa struttura che, più che un’Arena o un classico Palazzetto dello sport, somiglia ad una grande palestra, accessibile, accogliente e grande come l’Europa, inclusiva come il Mondo.

Ringraziando quindi il presidente Farid Gayibov, i comitati tecnici MAG e WAG, il comitato organizzatore locale, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Emilia Romagna, BPER Banca e i partner commerciali, i gruppi sportivi militari e di pubblica sicurezza, nonché gli immancabili volontari, do il benvenuto ai ginnasti, ai tecnici, alle giurie e a tutti i protagonisti in campo, che ci regaleranno uno spettacolo degno di un film da premio Oscar di Federico Fellini”

Nella terza ed ultima suddivisione sono salite in pedana Italia, Israele, Turchia, Spagna,Germania, PortogalloGran Bretagna, Svizzera e Irlanda. Gli azzurri, detentori del titolo europeo hanno iniziato alla sbarra. Nel frattempo la Ginnastica Fabriano, con Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri coinvolte nella cerimonia d'apertura e festeggiate dalla mascotte LUIGI, scattava foto presso lo stand di BPER Banca, presenting sponsor degli Europei di Ginnastica 2024.