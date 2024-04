Sofia - Margherita Fucci argento juniores alle clavette nel "preview" giovanile della Coppa del Mondo 07 Aprile 2024

Giornata di finali di specialità in Bulgaria per l’international Tournament Sofia Cup, torneo al quale la FGI partecipa con una numerosa delegazione juniores, guidata dalle tecniche Nani Londaridze e Svetlana Durdenevskaya. Sotto gli occhi di una giuria composta anche dall’ufficiale di gara italiano Irina Roudaia, la giovane Margherita Fucci della Cervia Ginnastica e Sport, società neopromossa in Serie A1, ha conquistato la medaglia d’argento nella finale alle clavette, con un 29 tondo, alle spalle della rumena Amalia Lica, leader della final eight d’attrezzo a quota 29.300. Nella foto di Simone Ferraro la vediamo in azione alla palla durante la terza prova di regular season ad Ancona. Bronzo per l’israeliana Alona Tal Franco (28.250). Nelle altre finali Ludovica Platoni (27.650) della Braccio Fortebraccio Perugia chiude al quinto posto con il cerchio, vinto ancora dalla Lica, e Matilde Marcon (27.300) dell’Udinese al sesto con la palla, con la quale trionfa la bulgara Oleksandra Shalueva con 31.050. Al nastro si impone l’altra atleta di casa, Dara Malinova con 30.900, in un ottetto senza italiane in gara. Grande soddisfazione della DTN Emanuela Maccarani, impegnata in giuria a Torino nella Final Six del campionato nazionale. La trasferta a Sofia, ad una settimana dalla seconda tappa del circuito senior di World Cup, con le finali di domenica ospitate sempre nella Park Hall e trasmesse in diretta dalle 11.30 su La7d, è servita ad accumulare esperienza per un vivaio di bellissime speranze, che contava pure su Giorgia Colombo della San Giorgio ’79, Clara Di Giorgio della Ritmica Arbostella Salerno, Carlotta Fulignati della Terranuova, Michelle Greganti della Ginnastica Opera Roma e Anna Piergentili della Ginnastica Fabriano.

CLASSIFICA FINALI DI SPECIALITA' JUNIOR