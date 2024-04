Torino - L'Opera Roma raggiunge in A1 Terranuova e Cervia. 07 Aprile 2024

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 7 aprile, si sono conclusi al Pala Gianni Asti di Torino i playoff di Serie A2 del Campionato Nazionale di ginnastica ritmica - Trofeo San Carlo Veggy Good - che hanno visto salire in pedana le ginnaste delle tre squadre della serie cadetta che si sono contese l’ultimo posto disponibile per la promozione: Opera Roma, Albachiara Lucca e Moderna Legnano.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stata l'Opera Roma, che ha centrato così l'accesso in A1. La squadra laziale, con 10 punti, ha chiuso la propria routine pari merito con quella dell’Albachiara Lucca, sia nella somma dei punteggi speciali, sia nella somma dei punteggi degli attrezzi. Per via del totale più alto ottenuto in regular season, le capitoline si è piazzano al primo posto, al termine di una gara avvincente ed emozionante. Terzo posto per la Moderna Legnano, che ha totalizzato 4 punti speciali. A premiare le tre squadre sono stati il Presidente Vicario FGI, Valter Peroni, in rappresentanza del numero uno Gherardo Tecchi, Angelo Buzio, Presidente del Comitato Regionale FGI e Luca Nurchi, presidente di Eurogymnica, società organizzatrice del grande evento.

Gli appassionati del magico mondo della ginnastica ritmica stanno prendendo posto sugli ultimi seggiolini del Pala Gianni Asti, che si preannuncia già sold out: quello che va in scena alle 14:00 è uno spettacolo unico, che vedrà protagoniste le ragazze della Squadra Nazionale italiana con la loro esibizione e, a seguire, l’appuntamento con le sei squadre che si contenderanno la conquista del Campionato.