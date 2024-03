Ancona - Cervia vince la terza prova e vola con Terranuova in Serie A1. Opera, Albachiara e Moderna ai play-off 16 Marzo 2024

Cervia Ginnastica e Sport si aggiudica la terza prova del campionato di Serie A2 di Ritmica, organizzata dalla SG Fabriano. La società di Ravenna guidata da Simona Ravaioli conquista i 30 punti speciali con il punteggio di giornata di 120.200. L’ucraina Polina Horodnycha, Margherita Fucci, Caterina Maltoni e Allegra Jakic salgono sul gradino più alto del podio anconetano, precedendo Albachiara Lucca – Mariagrazia Giusti, Alessia Rigato, Alice Ricci e la straniera, l’uzbeka Takhmina Ikromova - argento a quota 117.350, e l’Opera Roma – Lorjen D’Ambrogio, Michelle Greganti e Anna Lelii - terza con 115.200. Soltanto quinta con 114.650 Terranuova – vera e propria mattatrice delle prime due giornate a Chieti e Forlì - a due decimi di punto dalla Moderna Legnano. Il team toscano guidato da Luciana De Corso riesce comunque a conservare la testa della classifica stagionale, con Cervia seconda. Le due salgono a braccetto in Serie A1, mentre Opera, Albachiara e Moderna, rispettivamente terza, quarta e quinta di regular season, si affronteranno a Torino il 6 e 7 aprile nei play off che determineranno la terza neopromossa nella massima categoria. Retrocedono purtroppo in Serie B Fortebbraccio Perugia, Auxilium Genova e Club Giardino Carpi. Alle premiazione hanno partecipato il presidente del Comitato FGI Marche Marco Baioni, il consigliere nazionale Paolo Principi e l’assessore allo sport della città di Ancona Marco Battino. La gara è disponibile on demand su SportFaceTv. Dalle 18.30 si torna in pedana dall’impianto nel Conero con le dodici società della A1. #davederesusportface

RISULTATI SERIE A2