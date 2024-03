Riparte anche il Campionato Nazionale Silver di Teamgym con le zone tecniche 11 Marzo 2024

Dopo l’esordio del Campionato Nazionale Gold D e I lo scorso weekend, è ripartita anche la competizione italiana, dedicata alle categorie silver della disciplina guidata dalla Direttrice Tecnica Ornella Padovan. In questo fine settimana, infatti, si sono svolte in contemporanea, le quattro zone tecniche che compongono la manifestazione.

La Zona Tecnica 1 ha visto affrontarsi a Cumiana, in provincia di Torino, le società provenienti da Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, con l’organizzazione della società Ginnastica Cumiana. La sfida della Zona Tecnica 2, invece, è andata in scena a Brugnera, in provincia di Pordenone, grazie alla collaborazione della società Nuova Realtà 86. In pedana i club provenienti dal Friuli-Venezia Giulia. Tutte le società provenienti dall’Emilia-Romagna e dalla Lombardia si sono affrontate nella Zona Tecnica 3, con l’organizzazione a Voghera da parte della ASD Team Anni Verdi. Infine, la Zona Tecnica 4 si è svolta a Roma, grazie al lavoro della ASD Ginnastica Monterotondo, con i club affiliati ai comitati regionali di Lazio e Puglia.

Tre i livelli di gara (livello A, livello B e livello C) che hanno messo in campo, complessivamente nelle 4 zone tecniche, più di 600 atleti di 26 società con 125 rappresentative, registrando un incremento di iscrizioni rispetto all’anno passato. Potete trovare tutte le classifiche complete sul sito federale, nella sezione “Calendario e Risultati”.