Un anno di "altri sport": ripercorriamo il 2023 azzurro, da luglio a dicembre! 07 Gennaio 2024

Prosegue la carrellata dei successi azzurri, e non solo, del 2023, sempre e comunque con l’obiettivo dei Giochi di Parigi all’orizzonte, almeno per gli sport olimpici estivi. "Il 2024 sarà l'anno dei sogni che intersecano i cinque cerchi, delle ambizioni da trasformare in storia, della speranza di vedere il tricolore sul tetto del Mondo per scrivere altre pagine di gloria – ha scritto in un post il presidente del Coni, Giovanni Malagò - Tanti auguri ad atlete, atleti, tecnici, dirigenti, volontari, a chiunque fa dello sport uno stile di vita e un orgoglio da onorare quotidianamente". Per le discipline invernali e nelle competizioni motoristiche, o come nel calcio dove il traguardo è un altro, gli Europei in Germania, le ambizioni viaggiavano parallele alla road to Paris, vivendo il momento. Un carpe diem meraviglioso che ha regalato ai tanti appassionati di sport, in Italia, attivi di intensa indimenticabile emozione. Continuiamo dunque la nostra panoramica, da luglio a dicembre, per non dimenticare quanto accaduto e per prepararci con rinnovato entusiasmo a quanto accadrà.

LUGLIO

Entra nel vivo il calciomercato. L'Inghilterra batte la Spagna e conquista gli Europei under 21. La Nazionale di Nicolato era uscita prematuramente nella fase a gironi, perdendo anche la possibilità di disputare le Olimpiadi. Addio all'ex fantasista della Lazio D'Amico. Il Tour de France incorona per il secondo anno di fila il danese Vingegaard; maglia a pois per l'italiano Giulio Ciccone, re degli scalatori. Lo spagnolo Alcaraz e la ceca Vondrousova conquistano Wimbledon, lo Slam sull'erba che vede Sinner spingersi sino alle semifinali (ko con Djokovic). Semifinale ad Umago per Sonego e Arnaldi. Prima vittoria nel circuito Wta, a Losanna, per Cocciaretto, che entra nelle prime 30 del ranking mondiale. Iapichino mette in bacheca due vittorie nel lungo in Diamond League, a Stoccolma e a Montecarlo. Ai Mondiali di Fukuoka oro per Ceccon nei 50 farfalla e per la staffetta mista di Paltrinieri nelle acque libere. L'Italia è l'unica Nazione a conquistare medaglie in tutte le discipline. In totale sono 14: 2 ori, 7 argenti, 5 bronzi. Grande prova per l'Italscherma ai Mondiali di Milano: alla fine, un bottino di 4 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Nelle Nations League di pallavolo azzurre ko ai quarti di finale. Datome annuncia l'addio al professionismo dopo i Mondiali di basket. L'Italia chiude i Giochi Europei 2023 con 100 medaglie (35 ori, 26 argenti e 39 bronzi), per un bottino complessivo che è quasi il doppio di quello della Spagna, seconda con 57 podi: un numero tondo che racchiude il successo della spedizione azzurra in Polonia.

AGOSTO

C'è sicuramente Gimbo Tamberi in copertina nel mese di agosto. Il capitano del team azzurro di atletica leggera ha vinto l'oro iridato nel salto in alto. Ai Mondiali di Budapest per il marchigiano è arrivato così l'unico titolo che gli mancava, dopo aver trionfato alle Olimpiadi e agli Europei. Bene anche gli azzurri della 4x100, d'argento, al pari di Leonardo Fabbri, secondo nel getto del peso. Bronzo nella marcia per Antonella Palmisano; delude invece Massimo Stano; quinto posto nel lungo donne per Larissa Iapichino. Nel tennis Sinner vince il primo Masters 1000 della carriera, a Toronto; mentre Djokovic si vendica del ko in finale a Wimbledon, battendo Alcaraz nell'atto conclusivo del 1000 di Cincinnati. Nel ciclismo, ai Mondiali di Glasgow, Filippo Ganna è d'oro nell'inseguimento in pista ed è d'argento nella cronometro in strada. Elena Micheli compie l'impresa a Bath conquistando il secondo titolo mondiale consecutivo nel pentathlon moderno, davanti alla compagna di squadra Alice Sotero, argento.

SETTEMBRE

Spalletti debutta sulla panchina azzurra nelle qualificazioni a Euro2024: pareggio per 1-1 in Macedonia del Nord, vittoria casalinga per 2-1 con l'Ucraina. Nunziata esordisce invece alla guida dell'under 21, nelle qualificazioni all'Europeo di categoria, pareggiando in Lettonia e vincendo in Turchia. Caso doping in casa Juve: Pogba positivo al testosterone. Verstappen prosegue nel dominio del Mondiale di Formula 1, che vede la RedBull mettere al sicuro in anticipo il titolo costruttori. Djokovic e Gauff trionfano agli Us Open. Il serbo batte in finale Medvedev, la statunitense mette ko Sabalenka. Primo titolo mondiale nel basket per la Germania, che in finale supera la Serbia. l'Italia chiude all'ottavo posto, eliminata dagli Stati Uniti. Scariolo esonerato a sorpresa dalla panchina della Virtus Bologna: chiamato Banchi. L'Italvolley non si conferma sul tetto d'Europa. Gli azzurri di De Giorgi perdono al PalaEur di Roma la finale contro la Polonia; terzo posto per la Slovenia. Va peggio alle azzurre di Mazzanti, che perdono la sfida per il bronzo con l'Olanda e terminano quarte; oro Turchia, argento Serbia. Nel ciclismo, Jumbo-Visma nella storia. Dopo Roglic al Giro e Vingegaard al Tour, Kuss conquista l'ultimo Grande Giro della stagione, la Vuelta. Due successi di tappa per l'Italia con Ganna e Dainese. Laporte si laurea campione d'Europa su strada.

OTTOBRE

Italia ancora in corsa per la qualificazione a Euro2024: gli azzurri di Spalletti battono 4-0 Malta e poi si arrendono 3-1 all'Inghilterra a Wembley. Scoppia un nuovo caso scommesse, Tonali e Zaniolo allontanati dal ritiro della Nazionale. Italia e Turchia ospiteranno insieme gli Europei del 2032, ottavo Pallone d'Oro per Messi. Terzo Mondiale di fila per Verstappen. Dopo 11 anni, addio di Marquez alla Honda per il Team Gresini. Per la terza volta di fila Pogacar si aggiudica il Giro di Lombardia, seconda piazza per Bagioli, che in precedenza aveva vinto il Gran Piemonte. Il Team Europe vince a Roma la prima Ryder Cup di gold in Italia. Niente quarti per l'Italrugby ai Mondiali in Francia. Dopo le vittorie con Namibia e Uruguay, gli azzurri cedono pesantemente a Nuova Zelanda e Francia, uscendo così di scena nella fase a gironi. Quesada è il nuovo ct. Quarto titolo iridato al Sudafrica. Sinner batte di fila Alcaraz e Medvedev e conquista l'Atp 500 di Pechino, balzando così al numero 4 del ranking mondiale. Posizione che conferma superando ancora il russo nell'ultimo atto a Vienna. Paolini sconfitta in finale a Monastir. Brignone seconda nel gigante d'apertura di Soelden. Le nazionali di volley falliscono l'accesso diretto ai Giochi di Parigi: pre-olimpico da dimenticare, sarà decisivo il ranking.

NOVEMBRE

Un novembre da sogno per i colori azzurri. A cominciare dalla Nazionale di Spalletti, che conquista il pass diretto per gli Europei 2024 grazie al pokerissimo inflitto alla Macedonia e al pari senza reti con l'Ucraina. L'under 21 di Nunziata a valanga contro San Marino nelle qualificazioni all'Europeo di categoria; pareggio contro l'Irlanda. Bagnaia si conferma campione del mondo di motoGp, risolvendo a suo favore il duello con lo spagnolo Martin, sempre di marca Ducati. Decisivo l'ultimo 'faccia a faccia' di Valencia, con il piemontese capace di vincere e di chiudere i conti con il rivale spagnolo. Trionfa anche l'Italtennis trascinata da Sinner che, dopo aver perso l'ultimo atto delle Atp Finals con Djokovic, battuto nella fase a gironi, si riscatta in Davis: l'altoatesino sconfigge ancora il n.1 Atp e gli azzurri mettono al tappeto Svezia, Serbia e Australia in finale, riportando in Italia l'Insalatiera dopo 47 anni. Sfortunate invece le azzurre nella BJK Cup, sconfitte in finale dal Canada. Alla guida dell'Italvolley femminile torna Velasco. Azzurri della scherma subito protagonisti in Coppa del Mondo: su tutti, il trionfo dei fiorettisti a Istanbul.

DICEMBRE

Effettuati i sorteggi per la fase finale degli Europei 2024 che si terranno in Germania. L'Italia di Spalletti finisce nel Girone B assieme a Spagna, Croazia e Albania. Inter, Lazio e Napoli agli ottavi di Champions, il Milan 'retrocesso' in Europa League, dove superano la fase a gironi Roma e Atalanta. Fiorentina avanti in Conference League. Addio a Iuliano, l'uomo che da dirigente portò Maradona a Napoli. Splendida Brignone in Coppa del Mondo, l'azzurra si aggiudica i due giganti a Mont-Tremblant. Goggia vince il superG di St.Moritz e in Val d'Isere chiude al terzo posto il SuperG vinto ancora da Federica Brignone. Festa azzurra anche in Val Gardena con Dominik Paris che ritrova la vittoria in discesa. La Perugia del volley si conferma sul tetto del mondo. Sua la rassegna iridata per club in India, battuti i brasiliani del Minas in finale. Grande Italia agli Europei di nuoto in vasca corta in Romania. Gli azzurri chiudono secondi nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna con 22 podio (7 ori, 12 argenti e 3 bronzi). Italscherma sempre protagonista in Coppa del Mondo: l'iridata del fioretto Volpi vince a Novi Sad, dove il 'Dream Team' al femminile si piazza secondo e conquista il pass olimpico. L'ultima classifica Atp del 2023 non regala stravolgimenti: Novak Djokovic chiude il 2023 da numero uno al mondo, davanti a Carlos Alcaraz. Terzo Daniil Medvedev mentre resta stabile in quarta posizione Jannik Sinner, che si conferma il numero 1 d'Italia.