Un anno di "altri sport": ripercorriamo il 2023 azzurro, da gennaio a giugno! 06 Gennaio 2024

Il Napoli campione d'Italia, la Nazionale, passata in pieno ferragosto da Mancini a Spalletti, che si qualifica agli Europei per difendere il titolo conquistato a Wembley. E ancora: tre squadre italiane nelle finali delle competizioni continentali (Inter in Champions, Roma in Europa League e Fiorentina in Conference, tutte battute), l'Italtennis che torna a conquistare la Coppa Davis con il fenomeno Sinner, capace di salire fino al n.4 del ranking Atp, Tamberi che dopo l'oro olimpico mette al collo anche quello mondiale. Insomma, a parte a ginnastica, di cui abbiamo parlato in tre articoli a fine anno su Artistica, maschile e femminile (LEGGI), Ritmica (LEGGI), il Trampolino Elastico e tutte le altre discipline della FGI (LEGGI), va in archivio per l'Italia sportiva un altro 2023 ricco di soddisfazioni, in attesa delle Olimpiadi di Parigi 2024. Riviviamo insieme la lunga cavalcata degli altri sport.

GENNAIO

Juventus penalizzata di 15 punti in classifica per il 'caso plusvalenze': il club torinese annuncia ricorso. Un altro campione del calcio che se ne va troppo presto. Muore a 58 anni, dopo una lunga battaglia con un tumore, l'ex bomber di Juventus e Nazionale Vialli. Addio anche a Chimenti, inventore della 'bicicletta'. Italsci sempre al massimo: Brignone domina il primo superG di St.Anton ed è seconda nel gigante di Adelboden, Goggia si aggiudica la discesa di Cortina; Bassino seconda nel gigante di Kranjska Gora, Paris secondo nel superG bis di Cortina, Casse terzo nella discesa di Wengen. Pellegrino è secondo nella sprint di Val Mustair del Tour de Ski e terzo nella 20 km ad inseguimento skating di Oberstdorf. Nel biathlon, Wierer si impone nella sprint di Coppa ad Anterselva (Vittozzi seconda nell'individuale). Bagnis nella storia: è il primo azzurro a salire sul podio di Coppa del Mondo di skeleton. Djokovic e Sabalenka conquistano gli Australian Open, primo Slam stagionale. Il tennista serbo torna così al numero 1 del ranking mondiale. Prima finale Wta in carriera per Cocciaretto, sconfitta ad Hobart da Davis. Conegliano vince la sua quarta Coppa Italia di volley femminile di seguito. Inizia la stagione del ciclismo: Vine conquista il Tour Down Under, Lopez la Vuelta a San Juan. Le squadre azzurre di fioretto dominano la tappa di Coppa del Mondo di Parigi. Toyota Gazoo Racing vince l'edizione 2023 della Dakar; primo posto a Nasser Al-Attiyah.

FEBBRAIO

Il Real Madrid di Ancelotti si aggiudica il Mondiale per club. Addio a Castagner, tecnico del Perugia dei miracoli. Oro Bassino in super G, Brignone oro in combinata e argento in gigante alle spalle di Shiffrin, bronzo di Vinatzer in slalom: l'Italsci grande protagonista ai Mondiali in Francia. Elena Fanchini muore per un tumore a 37 anni. Doppietta Goggia-Brignone nella discesa di Coppa a Crans Montana. Italia del biathlon super ai Mondiali di Oberhof: argento nella staffetta mista, bronzo di Vittozzi nell'individuale femminile e bronzo nella staffetta singola mista. Pellegrino - De Fabiani d'argento nella team sprint iridata (e in Coppa del Mondo, dopo 17 anni, l'Italia torna a vincere la staffetta maschile a Dobbiaco); oro mondiale nello snowboard (parallelo a squadre misto) di Ochner e March; Deromedis primo iridato italiano di sempre nello skicross. Sinner torna al successo nell'Atp di Montpellier, battendo Sonego ai quarti e Cressy in finale. Nell'ultimo atto a Rotterdam, invece, l'altoatesino si arrende a Medvedev. Trionfa anche Giorgi nel Wta messicano di Merida. L'Italrugby spaventa la Francia nel debutto del Sei Nazioni, i campioni in carica vincono all'Olimpico in extremis 29-24. Con l'Inghilterra è invece resa: a Twickenham finisce 31-14 per la 'Rosa'. Terzo ko ancora in casa contro l'Irlanda (30-24). L'Italpista chiude gli Europei con 3 ori, 3 argenti e 1 bronzo. Quinto oro mondiale nel ciclocross per Van der Poel. Rui Costa vince la Vuelta Valenciana precedendo Ciccone. Moschetti si aggiudica la Clasica de Almeria, Evenepoel l'Uae Tour. Brescia si aggiudica la Final Eight di Coppa Italia battendo la Virtus Bologna e mettendo in bacheca il suo primo trofeo della storia. Venezia esonera coach De Raffaele, mister '400 panchine' e si affida a Spahija. La Coppa Italia del volley va invece a sorpresa a Piacenza, che nella Final Four romana prima batte Perugia e poi Trento in finale. Delusione Jacobs agli Assoluti indoor di Ancona. Il campione olimpico perde la finale dei 60 metri, vinta da Ceccarelli. La Pro Recco infila l'ennesima Coppa Italia di pallanuoto nella sua bacheca.

MARZO

Inizia l'avventura della Nazionale di Mancini nelle qualificazioni a Euro2024. L'Italia perde a Napoli contro l'Inghilterra (1-2) e vince a Malta (2-0) con la novità Retegui, autore di due reti nelle sue prime due volte in azzurro. L'under 21 vince le due amichevoli in Serbia (0-2) e con l'Ucraina (3-1) Al via il Mondiale di F1 in Bahrain ed è subito dominio RedBull: vince Verstappen su Perez, quarto Sainz, il motore tradisce Leclerc. Ritorna anche il motomondiale ed è l'iridato in carica Bagnaia a conquistare il Gp del Portogallo davanti a Vinales e Bezzecchi. E' tempo di grande ciclismo. Peters si aggiudica la 60^ edizione del Trofeo Laigueglia, Pidcock fa il vuoto alle Strade Bianche. Pogacar trionfa alla Parigi-Nizza, Roglic alla Tirreno-Adriatico. Ritornano le grandi classiche: Van der Poel vince la Milano-Sanremo, Laporte (per gentile concessione di Van Aert) la Gand-Wevelgem. Termina la Coppa del Mondo di sci: Curtoni seconda nel superG di Kvijtfiel, Goggia seconda nella discesa di Kvirfjell, piazzamento che le permette di mettere in bacheca la sua quarta Coppetta di specialità. La classifica assoluta va alla statunitense Shiffrin, che conquista la Coppa di Cristallo e nel gigante di Are (seconda Brignone) supera il record di vittorie di Stenmark (86). Tra gli uomini, classifica a Odermatt. Grande Italia agli Europei indoor di atletica: oro e record italiano (22,06) per Weir nel peso, argento e record per Iapichino nel lungo (6,97). Ceccarelli batte Jacobs nella finale dei 60. Azzurre della staffetta 4x400 d'argento. Ennesimo cucchiaio di legno per l'Italrugby al Sei Nazioni dopo le sconfitte con Galles e Scozia. A vincere il Torneo, con il Grande Slam, è l'Irlanda. Nel tennis, Sinner in semifinale a Indian Wells, dove Alcaraz vince e torna numero 1 Atp; Berrettini e Sonego nei quarti ad Acapulco. Prosegue la striscia di successi azzurri nella Coppa del Mondo di scherma. Per tutti, il successo di Gallo al Trofeo Luxardo di sciabola e quello di Cimini il Gp di Budapest di spada. Ghiotto, già bronzo olimpico lo scorso anno, regala all'Italia uno storico oro sui 10mila metri ai Mondiali di speed-skating. La pugile azzurra Testa vince l'oro Mondiale nei 57 Kg a Nuova Delhi; argento per Charaabi nei 52 Kg.

APRILE

Il Frosinone festeggia la promozione anticipata in Serie A. Alla Juve vengono restituiti i 15 punti di penalizzazione in attesa di un nuovo verdetto. Proseguono le grandi classiche del ciclismo: splendida cavalcata solitaria di Pogacar, che conquista il Giro delle Fiandre per poi ripetersi all'Amstel Gold Race, mentre Van der Poel mette in bacheca la Parigi-Roubaix ed Evenepoel si conferma re della Liegi-Bastogne-Liegi; Giro dei Paesi Baschi a Vingeegard, Giro di Sicilia a Lutsenko, Tour of the Alps a Geoghegan Hart. Sinner si arrende in finale a Medvedev al Masters 1000 di Miami ma rientra nei top 10. L'altoatesino batte poi Musetti, 'giustiziere di Djokovic', nel derby dei quarti e si spinge sino alle semifinali a Montecarlo; Musetti e Cecchinato in semifinale, rispettivamente, a Barcellona e Estoril. Cocciaretto vince il torneo di Luis San Potosi battendo Errani nel match per il titolo. La Valsa Group Modena compie una rimonta perfetta sul parquet dei belgi del Roeselare e conquista la Cev Cup 2023 di volley a 15 anni dall'ultimo trionfo europeo; il trofeo continentale femminile va invece a Scandicci. Niente finale di Champions femminile per Novara, che piange la morte di Ituma, la giovane azzurra precipitata dalla sua finestra d'albergo a Istanbul. Nel basket11 punti di penalizzazione per Varese.

MAGGIO

Il Napoli festeggia a Udine il terzo scudetto della sua storia con netto anticipo. Spalletti, però, non sarà l'anno prossimo l'allenatore dei partenopei. Retrocedono già Cremonese e Sampdoria. Proprio il club blucerchiato cambia proprietà, passando da Ferrero a Radrizzani e Manfredi. Nel motomondiale, causa maltempo, annullato il Gp dell'Emilia-Romagna. Grande spettacolo al Giro d'Italia: a conquistare la maglia rosa è Roglic, che nella cronoscalata decisiva scalza dalla vetta Thomas per poi godersi la passerella finale a Roma. Il britannico e Almeida completano il podio, Milan in maglia ciclamino e vincitore di una tappa come gli azzurri Bais, Dainese e Zana. Medvedev e Rybakina 'padroni' del Foro Italico: sono loro i vincitori degli Internazionali 2023. Primo centro Wta per Bronzetti a Rabat, Paolini fa festa a Firenze. Assegnati gli scudetti del volley. Conegliano vince al femminile la serie tricolore con Monza, Trento spodesta Civitanova alla 'bella'. Egonu superstar nel trionfo in Champions donne del VakifBank di Guidetti. Decisi anche i tricolori del rugby (14° scudetto per Rovigo, Padova sconfitto in finale) e della pallanuoto (35° trionfo per la Pro Recco).

GIUGNO

La Nazionale di Mancini chiude terza la Final Four di Nations League. Sconfitti dalla Spagna in semifinale, gli azzurri si consolano superando l'Olanda nella 'finalina' per 3-2. Titolo agli iberici ai rigori sulla Croazia. Tre finali europee, tre sconfitte per le squadre italiane. L'Inter si arrende nell'ultimo atto della Champions League al Manchester City, la Roma cede ai rigori contro il Siviglia in Europa League, la Fiorentina va ko contro il West Ham. Termina il campionato di Serie A. Lazio seconda dietro l'inarrivabile Napoli, in Champions anche le milanesi. Atalanta e Roma in Europa League, Juventus in Conference. Il Verona batte lo Spezia nello spareggio salvezza, il Cagliari si accoda a Genoa e Frosinone e ritorna in A. Ibrahimovic dà l'addio al calcio, il Milan si separa da Maldini e piange la scomparsa di Berlusconi, ex patron rossonero e numero 1 del Monza. Mondiale di Formula 1 sempre nel nome di Verstappen. L'iridato della Red Bull domina il Gp di Spagna battendo le Mercedes ed eguaglia il record di Senna a quota 41 vittorie. Djokovic mette in bacheca il Roland Garros e, grazie al suo record di Slam vinti (23), torna in vetta al ranking Atp prima di lasciare la leadership di nuovo ad Alcaraz, che al Queen's (Musetti ai quarti) assapora il primo successo sull'erba. Tra le donne a Parigi si conferma Swiatek. Paolini battuta in finale al Wta 125 di Makarska, Giorgi battuta in semifinale a Eastbourne. Milano vince in gara-7 la serie scudetto con Bologna e si conferma campione d'Italia di basket. Denver Nuggets nella storia: battono in gara-5 Miami Heat e conquistano il loro primo titolo Nba. Vingeggard si assicura il Giro del Delfinato (ultima tappa a Ciccone), Skjelmose vince il Giro di Svizzera funestato dalla morte di Mader, Van der Poel fa suo il Giro del Belgio, Zana quello di Slovenia. L'Italscherma chiude con un bottino di 10 podi l'Europeo individuale di Plovdiv, vincendo il medagliere davanti alla Francia. Quesada è il nuovo ct dell'Italrugby, per il terzo anno consecutivo la Pro Recco conquista la Champions League di pallanuoto.