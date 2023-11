Modena - La Ginnastica con il segno rosso sul viso illumina il BPER Banca Grand Prix e promuove il numero verde 1522 25 Novembre 2023

Grande successo per il BPER Banca Grand Prix, organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia in collaborazione con SGPlus e Panaro Modena. L’evento è andato in scena, ieri pomeriggio, in un PalaPanini sold out, con gli spettatori accorsi per ammirare le ginnaste e i ginnasti impegnati tanto nella parte agonistica, quanto nel consueto gala di fine stagione. La sfida tra Italia e resto d’Europa ha visto trionfare la formazione azzurra per 5 a 2. Nell’artistica femminile Elisa Iorio ha battuto Djenna Laroui alla trave; anche Alice D’Amato si è imposta sulla francese alle parallele asimmetriche mentre nella maschile Illia Kovtun ha avuto la meglio su Matteo Levantesi agli staggi pari. Ci pensa Carlo Macchini a pareggiare i conti tra gli uomini, superando il campione ucraino alla sbarra. L’austriaco Vinzenz Hoeck batte Salvatore Maresca sul castello degli anelli, però Sofia Raffaeli chiude definitivamente la sfida dominando a cerchio e nastro contro la spagnola Alba Bautista.

Applausi per le squadre dei grandi attrezzi qualificate per i Giochi, per le Farfalle della ritmica - Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, le quattro di bronzo a Tokyo, più le due new entry Laura Paris e Alessia Russo - e per le individualiste, Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, che rivedremo a Parigi nel 2024. Nel programma hanno sfilato anche Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani, Giulia Segatori, Eleonora Tagliabue, Laura Zambolin, Viola Sella, Giorgia Galli, Tara Dragas, Isabelle Tavano e Sofia Maffeis, in una giornata speciale dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Tra gli atleti, tutti con il simbolico segno rosso sul viso, anche i plurimedagliati dell’aerobica, reduci dall’Europeo di Antalya, e i campioni dell’acrobatica, protagonisti della rassegna continentale di Varna. Lo spettacolo, trasmesso in diretta su RaiPlay (in replica lunedì 27 alle 18.10 su Rai Sport HD) è stato impreziosito anche dalle esibizioni dei gruppi della Ginnastica per Tutti, e in particolare delle società Petrarca Arezzo, che ha messo in scena una routine contro il femminicidio, La Trottola di Modena e Forza e Coraggio di Milano.

Brividi per Jacopo Rossetti, in arte Iako, concorrente ai live dell’edizione 2022 di XFactor, che si è esibito dal vivo cantando “Il Mondo” sulla performance alla palla di Raffaeli. Il Grand Prix, giunto alla 31ª edizione, si è svolto grazie alla collaborazione della Regione Emilia-Romagna. Un’intesa sul progetto Sport-Valley che proseguirà fino al 2024 con i Campionati Europei di Artistica, in calendario dal 24 aprile al 5 maggio, nei padiglioni della Fiera di Rimini: “La spinta dell’accordo con Federginnastica è stata l’ampia diffusione delle sue discipline che si registra nella nostra regione, ove sono davvero tante le associazioni e società sportive che la praticano”, ha sottolineato Giammaria Manghi, capo della Segreteria politica del Presidente Bonaccini. D’altra parte, Modena è la città dell’ultracentenaria Panaro e di Alberto Braglia, un mito d’inizio novecento, di cui porta il nome anche il locale stadio di calcio, mentre a Rimini, negli anni Venti, brillava la stella di un altro olimpionico leggendario, Romeo Neri, tuttora nei cuori dei romagnoli.

Dopo gli interventi istituzionali, il saluto del presidente FGI Gherardo Tecchi e di Cristian Berselli, responsabile della direzione territoriale Emilia Ovest di BPER Banca, del sindaco Giancarlo Muzzarelli, dell’assessora Grazia Baracchi, le toccanti parole di Daria Braga, direttrice Laureus Italia Onlus, ramo della fondazione internazionale attiva a supporto di minori che vivono in realtà di forte deprivazione socioeconomica, hanno preceduto il minuto di rumore, sessanta secondi di ovazione di un pubblico per lo più di giovanissime ragazze e di famiglie al seguito, per ricordare Giulia Cecchettin e per dire “stop” ad ogni forma di abuso e di violenza di genere. Promosso, infine, a gran voce il numero verde di pubblica utilità 1522, attivo 24h su 24, con operatrici che rispondono in undici lingue e garantiscono l’assoluto anonimato. La campagna di sensibilizzazione è stata lanciata dalla ministra per le Pari Opportunità e dal ministro per lo Sport e i Giovani per le vittime di violenza o stalking. 1522, NON SEI SOLA!”.