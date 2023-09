Il presidente Tecchi al lavoro per la nascita di nuove palestre in Campania 01 Settembre 2023

Fruttuoso giro istituzionale del Presidente Tecchi nel territorio campano per la promozione della ginnastica e lo sviluppo di nuove realtà. Il massimo dirigente FGI ha incontrato il primo cittadino di Mugnano del Cardinale, Alessandro Napolitano, presso la sede comunale di questa bella località situata tra Napoli e Avellino. Presenti alla riunione anche il vicesindaco Carmelina Sanseverino, l’assessore Valentino Giovanni, il numero uno del comitato regionale Campania Aldo Castaldo, il consigliere federale Franco Mantero e Stefano Laudadio direttore tecnico regionale campano di trampolino elastico. Tema principale all’ordine del giorno una eventuale convenzione con la FGI per la gestione della tensostruttura del paese e di alcune aree esterne all'impianto. Successivamente la delegazione federale si è trasferita a Caserta per un altro importante appuntamento con il Sindaco, l’avv. Carlo Marino. Sono intervenuti al meeting con il Presidente Tecchi, Castaldo e Mantero anche il delegato provinciale del CONI Caserta, Michele De Simone, il prof. Carlo Senatore, delegato provinciale e Barbara Zagarella consigliere regionale federale per la Campania. Allo studio la convenzione per l’affidamento del nuovo impianto sportivo di Tuoro, frazione di Caserta. Insomma, neppure d’estate si ferma l’attività di semina di palestre per un movimento che continua a crescere e a necessitare di spazi attrezzati per un’attività addestrativa di livello, sotto l’egida della decana delle Federazioni Sportive Nazionali.